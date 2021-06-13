吳申梅親手做的全麥饅頭賣相十足。（音圓唱片提供）

吳申梅親手做的全麥饅頭賣相十足。（音圓唱片提供）

吳申梅日前正在宣傳新專輯《天燈》，未料疫情突然爆發，啟動三級警戒後她的工作行程全數喊卡，吳申梅非但不氣餒還錄製祈福VCR，替正在為抗疫努力的所有人打氣；這幾周她遵守規定減少外出，待在家練瑜珈、研究料理，還學起揉麵團做手工饅頭，賣相十足，「揉麵團的過程感覺很療癒，會覺得時間過很快、一整天過得很充實」。

吳申梅很喜歡吃麵包但又怕胖，於是決定試做無油無糖的饅頭或麵包，「剛好這陣子遇上疫情，本來之前沒什麼時間做，但現在就可以慢慢研究食譜」；她一開始經常失敗，不是麵粉吸收水分程度不對，就是發酵溫度出錯而影響麵糰，導致成品口感不好或沒有彈性，「還有一次想自創無醣無油無澱粉的麵包，但成份比例沒抓好，最後成品通通變成廚餘」，所幸後來抓到訣竅，漸漸做出興趣。

居家防疫期間，吳申梅不忘維持身材，每周至少運動三次，「因為幾乎都沒有出門，所以實施早上11點進食後，一直晚上七點都禁食，而且都多挑一些高蛋白的食物，澱粉也會盡量少吃」，她也會選擇麥片或燕麥穀類當作一餐，自我要求嚴格。

吳申梅和媽媽住隔壁，為了慎重防疫，這段時間她和媽媽仍各自處在自己的房子，母女倆每天從早到晚視訊，經常一邊運動一邊看美食節目，或是邊聊天邊做烹飪，吳申梅笑說：「這幾天我忙著做饅頭，媽媽則是包粽子。」