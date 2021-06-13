台中市政府日前於精密機械科技創新園區及豐洲科技工業園區設置快篩站，確保人員安全與產業經濟動能。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

國內新冠肺炎疫情持持續嚴峻，台中市政府日前於精密機械科技創新園區及豐洲科技工業園區設置快篩站，13日再推出「台中市產業園區勞工暨移工篩檢方案」，要求各園區都要設置快篩站，辦理自主自費快篩。市長盧秀燕強調，企業員工透過快篩站就近篩檢，確保人員安全與產業經濟動能。

盧秀燕說，台中為台灣第二大城市，為鞏固防疫網與產業生產量能，市府以身作則於精科與豐洲設立快篩站；13日更提出「台中市產業園區勞工暨移工篩檢方案」，要求各園區主管機關都要在園區內設置快篩站，只要單次篩檢人數超過200人的企業都應在廠區內篩檢，市府將協助企業辦理。

「避免大規模團體移動！」經發局長張峯源說，台中市為精密機械重鎮，擁有約1萬9000家工廠、45萬1000名勞工；目前中部科學園區、經濟部台中港及潭子科技產業園區及精密園區、豐洲園區都設有快篩站；經濟部主管的台中、大甲幼獅、台中港關連及大里工業區，將於16日前設置自費快篩站，就近服務所雇勞工及移工。

經發局指出，企業採檢採自費預約制，分時、分流、分梯篩檢園區內工廠員工，前往篩檢員工需攜帶身分證、健保卡，並依照所安排的梯次前往，全程佩戴醫療用口罩；若企業單次快篩人數超過200人，考量人員移動及群聚風險，企業應在廠區內分批分流執行快篩作業。

經發局強調，目前精密及豐洲園區篩檢620人、潭子科技產業園區篩檢417人，全數陰性；另矽品精密工業移工篩檢559人，也皆為陰性。如員工快篩陽性，將立即進行通報及PCR檢測，企業應安排宿舍或確保有1人1室的居家隔離空間等待PCR結果；如快篩陰性，需進行自我健康監測。