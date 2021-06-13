大馬美女鋼琴家李元玲（Cathryn Li）除了精湛琴技外，還擁有亮麗外型和魔鬼身材，是不少粉絲的夢中情人，被封為鋼琴女神，平時常在社群分享美照的她，近日又曬出火辣泳裝照，讓網友看了都暴動。

李元玲曬火辣比基尼照。(圖／翻攝自李元玲IG)

李元玲穿上白色比基尼，胸前打了一個蝴蝶結，讓渾圓雙球整個溢出，平坦小腹和螞蟻腰相當吸睛，下身只穿一條小褲褲，她還作勢要將綁帶解開，畫面惹火又性感。

之後她又跪在泳池畔，大秀前凸後翹好身材，渾圓蜜桃臀一覽無遺，吸引近10萬按讚，「太辣了」、「沒有一張不喜歡」、「小朋友才做選擇，這全部照片我都要存下來」。

李元玲是國際鋼琴家李雲迪的弟子，不僅琴藝精湛，平時愛健身也練出火辣好身材，擁有170公分的她，體脂只有12%，宛如真人版娜美的性感身材，被譽為鋼琴界的性感尤物，

不過人紅是非多的她，日前因在直播節目中，不堪彈琴技巧被批評，失控暴走引發外界兩極評論，後來又遭電影監製兼導演李建興大爆她愛遲到，才會被電影公司封殺。

對此，李元玲不甘示弱反擊，自爆被李建興逼陪睡，她不願服從，才會導致雙方鬧翻關係破裂，不過之後貼文隨後遭到刪除，她又重新發文表示，年輕時習慣我行我素，更不懂得圓滑，也得罪了人，但她確實是無心的，強調封殺一說不是真的。