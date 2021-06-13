藝人賈永婕臉書發文，台大、亞東等醫院最缺的救命神器，即高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），向企業界求助，吸引各界熱血參與，也醫界友人介紹企業界幫忙，像金融、建築、科技等產業都有業者共襄盛舉，包括富邦、海悅、德杰、台積電協力廠商紛紛出錢出力。

據了解，賈永婕已募得HFNC量至下午已突破300台，包括台大、榮總 、亞東等醫療院所都受惠。

賈永婕臉書表示，日前收到一個臉書朋友的訊息指出，醫院現在最缺的是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），醫護人員簡稱「救命神器」，一台全配定價27萬，這一台現在全台醫院都在搶，但是公立醫院還要需要招標緊急採購程序才能買，一般呼吸器是面罩式，病人不能俯臥（肺炎病人需要俯臥姿位引流），也沒辦法吃東西。這個是鼻導管高流 病人可以自行進食。這台機器同時也可以降低護理人員的感染 機率，對一線醫護來說，除了食物的打氣，這台救命神器是他們目前最需要的。

這位友人建議賈永婕，如果行有餘力，號召藝人捐贈救命神器給一線公立醫院是最實際的。她詢問時，台大醫院急診室第一個回覆她，這是真的，且台大也很需要，非常需要，再接下是亞東、榮總、慈濟。

賈永婕指出，她找到原廠廠商，問到台灣有現貨！直接買機器捐物資給醫院，直接又快速！現在就是在搶時間跟時間賽跑！