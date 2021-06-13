正在英國舉行的七國集團(G7)高峰會議上，與會國家領導人討論的主題都圍繞在不在場的中國身上。對擁有14億人口的中國來說，G7可能就像7個小矮人，因此在應對中國崛起的議題上，拜登拉攏除了G7之外，還加入印度、韓國、澳大利亞和南非，期望用這個新民主國家網絡來發揮比北京政權更大的影響力。

《德國之聲》引述《德國編輯網路》（Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND）發表的評論文章《中國與七個小矮人》（China und die sieben Zwerge）說，美國總統拜登希望通過一個全新的自由國家網路來束縛中國這個覺醒的巨人，在英國舉行的G7峰會上，由美國總統拜登主導的話題不斷圍繞著不在場的中國身上。拜登相信，在抗擊疫情期間，美國以及自由世界應該在全球範圍內展示他們的能力—儘管有各種唱衰之聲，最終能提供的還是比獨裁的中國國家主席更好。

G7+4峰會在英國康沃爾舉行，各國領導人及其配偶們在海邊觀賞英國戰機的花式表演。（圖／@eucopresident）

習近平的看法則完全相反，自由國家的「混亂」正在以近乎科學的方式表明中國制度的優越性。

文章說，拜登宣佈捐贈5億劑輝瑞疫苗協助全球抗擊疫情，並且強調是無條件捐贈，沒有附帶隱藏條款。「“通過這樣做，拜登將自己與中國做出區別。當中國在某處伸出援手時，總是會要求政治或經濟准入。有時是承諾一個港口，有時中國會要求在聯合國依照其心意投票，例如人權辯論。」

但是，文章指出，現在拜登說：「美國回來了」，這也意味著制度性衝突再次出現，而這也是華盛頓所樂見的。

文章作者表示，在G7峰會期間，拜登提出希望建立一個聯手抗中的民主聯盟，德國雖然有所顧慮，但也參與其中。北約也正朝「更全球化」邁進，雖然大西洋仍是其中心，但未來幾年與韓國、澳大利亞、日本和紐西蘭等國的政治聯繫將會加深。

文章比喻稱，對於擁有14億人口的中國而言，G7可能就像七個小矮人。但康沃爾(Cornwall)迎來了幾個有趣的客人：印度、韓國、澳大利亞和南非。他們可能成為拜登新民主國家網路的一份子，最終可能比北京單一的獨裁政權具有更大的影響力。像澳大利亞遭到中國的貿易制裁，G7峰會正在組成網絡，讓成員不再受到類似的打擊。拜登的目的就是這種轉折，歡迎每一個能打擊獨裁政權聲望的訊息。