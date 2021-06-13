同島一命，宅家救國成為防堵疫情最佳口號，不過日前PTT上一名租屋族發現，60多歲房東突在疫情爆發之際，搬入一間還未出租的空套房，敏感舉動叫人就在隔壁的原PO忍不住關切，上前詢問房東搬來的原因，想不到對方一席話令原PO當場背脊發涼、內心焦慮不安，於是PO網跟大家討論，消息一出不少人都急勸「你快離他遠點！」

透過PTT該文內容可以得知，原PO房東手上有4間套房，其中一間無人居住，可近日他卻一聲不吭的搬了進去。有鑒於疫情肆虐，人住隔壁的原PO因此忍不住好奇，詢問「為什麼搬來這住，他說有點咽喉炎，所以來這住個幾天。」得到讓人這樣意外的答案，加上房東年約60幾歲，原PO不禁聯想「會不會房東有去過阿公店，現在搬來是在自我隔離中？」「八成被家人趕出來隔離中」。

貼文發佈後，網友都紛紛替原PO感到緊張，留言勸說「相信你的直覺」、「口罩戴好戴滿謝謝」」、「你還跟他講話？你快去篩啦！」「離他遠點」、「這理由你信嗎」、「打1922」、「是熱區就注意點」、「口罩戴好，做好清潔」。

不過也有人持不同意見，呼籲大家不要妄自揣測，直言「房東不能得小感冒嗎？」或著認為原PO有危機感是好的，可防疫須謹慎勿緊張，畢竟「這是他的房子，你也不能怎樣」、「是套房的話還好吧 有獨立衛浴不是嗎？」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922