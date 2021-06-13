國內疫情嚴峻，仍處於三級防疫警戒，接種疫苗成了當務之急，無奈疫苗供給十分吃緊，讓民眾憂心忡忡。同時，各界也對國產疫苗在保護力、國籍認證以及價格充滿許多疑問。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，政府本來認為今年的疫情會和去年一樣，所以措手不及，他更痛斥行政院長蘇貞昌等人缺乏知識，並點名蘇貞昌等人就是疫苗問題的始作俑者，並連喊2次「這是人禍」。

吳子嘉13日在政論節目《新聞大白話》中表示，這個政府已經不靈了，疫情的工作對他們是意外發生，本來認為去年和今年一樣，後來就是慢慢拖，蘇貞昌也說我們疫情很好，不急著買疫苗，整個步調完全不是現在這樣。

吳子嘉指出，現在突然搞出來印度淪陷， 並指這個政府有很大的問題，「他們是一些沒有知識的人，我們現在這個部長是牙醫，冷凍雞腿是律師啦，他一點知識都沒有，這個知識貧乏程度你會昏倒」。他還舉例說明，以色列總理2020年3月就開始買疫苗，我們的行政院長2021年2月告訴大家不要買疫苗，「這IQ差多少？簡直一個正常人碰到飯桶」。

吳子嘉透露，疫苗問題的始作俑者，就是蘇貞昌等人，「這不是天災，我跟大家解釋，這是人禍、這是人禍，他們要搞錢，在那邊亂搞，搞砸鍋了，之後又跑出來陳建仁跟本土疫苗，搞得亂七八糟，實際情況就是一群無能之輩」。

吳子嘉更說，「士大夫之無恥，是為國恥，NCC管太嚴，我只能講到這個程度」。