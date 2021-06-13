國產高端疫苗將以「免疫橋接」取代三期臨床試驗。國民黨青年部主任陳冠安表示，國際疫苗如BNT、莫德納、AZ疫苗都有進入三期臨床實驗，清楚保護力、效果與副作用和風險後，才讓人民接種；但在台灣，國產疫苗卻很可能要在三期臨床實驗還沒完成的情況下就讓人民施打。為讓人民免於當白老鼠，他發起「我願意」行動，點名藍綠陣營，一同當三期試驗者，讓國產疫苗更安全。

陳冠安表示，政府一再告訴國人，會讓人民有選擇疫苗的權利，但在消極怠惰採購國際疫苗的情況下，即使不願意，也可能有數百萬人必須被迫接種效果不明的國產疫苗。保護力多少？是否能被國際認證？對不同身體狀況或年齡層的反應如何？目前都沒有看到答案。

陳冠安指出，高端在5月中旬時才開始徵求65歲以上的二期試驗者，近期更以花費鉅大，來作為三期試驗困難的理由。為阻止毫不在乎國人健康安全的政府，他願意成為國產疫苗的三期臨床試驗者，只要蔡政府願意承諾，在比照國際疫苗標準，完成三期臨床試驗以前，除了試驗者，一劑都不能打在人民身上。

國民黨主席江啟臣今日發話願作國產疫苗三期試驗者，陳冠安表示，他不只響應江啟臣，更要發起活動，呼籲目前所有不在疫苗接種優先順序上的青年世代，一起守護國人的健康，幫人民解套，唯有符合國際標準經過科學檢驗的合格疫苗，才是好疫苗！青年必須起而行，決不能向台獨大老蔡丁貴一樣，叫別人去打國產疫苗但自己去打BNT。