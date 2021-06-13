國內疫苗短缺，蔡英文總統日前指出，供應台灣AZ疫苗的藥廠主要在泰國生產的，因泰國疫情比較嚴重，優先把疫苗給泰國使用。這段談話被報導為「泰國優先把疫苗留給國內」，遭泰國總理府副發言人黛蘇麗否認，不過熟悉泰文的人士表示，這是翻譯錯誤造成誤解 。

黛蘇麗昨晚在推特發文「泰國並未阻擋AZ出口。這是由製造商負責管理的事。」路透社則在報導中表示，黛蘇麗沒有指明，她所說的疫苗廠商是AZ，還是暹羅生物科學集團。

AZ疫苗在東南亞配送計畫，仰賴泰國的暹羅生物科學集團生產2億劑。這家公司由泰國國王瓦吉拉隆功擁有，是首次負責製造疫苗。

針對此事，國內專門翻譯泰國訊息的「泰譯聞」在臉書說明事情的來龍去脈表示，蔡總統6月10日在綠色和平電台受訪，提到為什麼6月疫苗吃緊時說道，供應台灣市場的AZ疫苗大廠，主要是在泰國生產，現在泰國疫情比較嚴重，所以他們優先把疫苗給泰國用。

泰譯聞指出，蔡英文很清楚是在講AZ，但不少媒體寫成「泰國優先把疫苗留給國內」，結果路透社參考了錯誤的敘述，下標成「Taiwan says Thailand prioritising AstraZeneca shots」，其他英文媒體引用，泰國媒體也抄去「事情就炸鍋了」。

泰譯聞指出，因為泰國媒體下標下得很聳動，說台灣總統「抱怨泰國囤貨疫苗」，前天在泰國社群上就已吵了一陣子，除原本就比較支持泰國政府對中政策的人群起撻伐外，也看到不少不像泰國人的帳號混在討論串裡。

但他說，這很明顯是翻譯出錯，原本的採訪裡面根本沒有那樣的話跟態度，但因為新聞在泰國傳開，泰國官方顯然是直接針對泰國媒體的錯誤詮釋做出回應，說自己沒有囤貨，但「 問題是從頭到尾也沒人說他們囤貨啊！現在是稻草人大戰嗎？」