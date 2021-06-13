康茵茵居家防疫每天運動並搭配保健食品。（葡萄王提供）

康茵茵居家防疫期間仍每天運動。（康茵茵提供）

康茵茵居家防疫仍每天運動。（康茵茵提供）

康茵茵居家防疫每天運動並搭配保健食品。（葡萄王提供）

舞蹈系科班出身的康茵茵因喜歡運動，過去曾持續拍攝居家運動系列影片分享並推廣運動，甚至曾被轉發到微博後被廣傳，不過她說後來很多人都開始瘋運動了、加上自己變懶就沒再拍，最近因防疫生活每天宅在家，加上她代言的保健食品葡萄王品牌的鼓勵，她重拾「茵茵老師」身分，短短一周已經自己拍攝、剪輯後製4支影片，她苦笑說：「反正音樂劇《你好，我是接體員》、舞台劇《瘋狂電視台》巡演已延期、工作都沒了，就來教初學者如何透過簡單的居家運動，來達到事半功倍的運動效果！」

康茵茵說，她拍運動影片時一向是利用自拍腳架、自己打燈，自己拍攝，等於是一人團隊，因為要求完美，常常剪輯一支3分鐘影片就要花5、6個小時，以前的影片她僅單純示範動作，在旁邊加上字幕，後來發現網友還是喜歡有老師聲音講解，所以她事後必須配音講解，有時一個字卡住，就要重複錄30次才能達到自己的標準，之後陸續完成的運動影片會放在IG、臉書，也會重新整理YouTube頻道好好和大家分享，讓防疫的大家培養基本運動習慣、健康強身。

這段居家防疫期間，除了天天會運動1小時、忙著拍影片，她笑說，以前上《型男大主廚》時，零廚藝的她總被虧是「廚房殺手」、「毀掉師傅的來賓」，這近一個月來，她完全洗刷了這污名，「我從一個完全不會下廚、害怕進廚房、前幾天煎個干貝就炸傷自己的人，到現在已經可以煮出一桌菜，應該還算有天份吧！」

她說廚藝進步神速的一切動力來自於「我要活下去」，因愛跳舞的她很擔心萬一不幸染疫會影響肺部功能、無法再跳舞，所以盡量把生活中的染疫風險降到最低，之前也不太敢叫外送，只好都在家裡自己料理，最好的廚藝老師就是「Google」以及人在宜蘭的媽媽！現在的她已經會沙茶炒牛肉、煮魚湯、煎牛排、炸鹽酥雞等料理，以前只會淘寶買衣服，現在網購變成都在添購生鮮食材、鍋具等廚房配備。

熱愛表演的康茵茵10年前就開始演出舞台劇，近年在舞台劇、音樂劇累積不少不錯作品，她說，演音樂劇對她而言，很像是「健達出奇蛋」，可以跳舞、唱歌、演戲三種願望一次完成，她其實也很想要往戲劇界發展，但去年想轉型時去試鏡了兩個劇組，發現因為自己過去綜藝形象比較強烈，因此被限制了戲劇領域的發展性，她還為此停了7個月的綜藝的通告，只要有戲劇演出的機會她都很珍惜。

她說，之前上《型男大主廚》時， 曾合作過舞台劇、也剛去看她演出《你好，我是接體員》的曾國城特別有感而發對她說：「妳現在是一個演員了！」前輩朱德剛也在演出後特地到後台誇她「太喜歡這部戲裡面的妳，我不知道妳的能量已經大到這程度」，連藍鈞天都私訊說「難怪剛哥說妳演得很好，我有被妳感動到！」這些來自前輩演員們的稱讚，讓努力了10年的她備受鼓舞，感覺自己的努力終於被看見了！