AZ疫苗爆爭議 蔡英文遭泰國打臉 他預測3種結果

蔡英文總統在6月11日接受媒體訪問表示，台灣已向主要在泰國生產的阿斯利康(AstraZeneca)訂購了 1000 萬劑AZ疫苗，但由於泰國決策是「疫苗優先在泰國使用」，使得台灣疫苗取得發生延遲。然而，泰國官方發言人卻否認這項說法。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新預測了3種結果，並請網友留言給他意見。

蔡英文總統是在接受綠色和平電台連線專訪時透露，之所以疫苗嚴重短缺，是因為「供應台灣市場的AZ疫苗，亞洲主要是由泰國生產，由於泰國疫情嚴重，只好優先讓泰國自用....」。

《曼谷時報》則報導，總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul在推特上表示，「泰國並沒有阻止阿斯利康的出口」。不過，她沒有具體說明，她指的是阿斯利康公司，還是泰國製造商暹羅生物科學集團(Siam Bioscience)，而兩家公司都拒絕就出口延遲的原因發表評論。

對於疫苗爭議，鄭照新13日透過臉書表示，明天防疫中心記者會會公布，1.泰國政府散佈假訊息罰三百萬，2.蔡總統散佈假訊息發三百萬，3.裝死不提。

總統府發言人張惇涵今晚表示，若還原6月11日當天的訪問，蔡總統未曾說過泰國政府阻擋疫苗出口的話。至於AZ泰國廠所生產的首批180萬劑疫苗，將先投入泰國人民接種的訊息，國內外媒體也多所報導。