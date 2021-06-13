針對泰國總理府否認阻擋AZ疫苗出口，總統府發言人張惇涵今晚表示，若還原6月11日當天的訪問，蔡總統未曾說過泰國政府阻擋疫苗出口的話。至於AZ泰國廠所生產的首批180萬劑疫苗，將先投入泰國人民接種的訊息，國內外媒體也多所報導。

他說，我們期盼各疫苗廠、各國生產線都能順利運作，讓疫苗如期如質供應，照護全球更多人民。

張惇涵表示，當前仍有許多國家疫情嚴峻，導致國際疫苗供應緊張，世界各國無不盡力爭取疫苗如期到貨，我國政府相關部門也是日夜緊盯，催促供貨進度。而在全球疫情仍充滿挑戰之際，蔡總統期盼世界各國都能夠不分國界互助合作，共同對抗疫情挑戰，共同度過難關，也共同增進彼此國民健康安全。

他也把蔡英文總統6月11日受訪相關段落逐字稿提供給媒體，蔡英文當天的說法為：「疫苗有件事是說，現在各大藥廠提供的疫苗，和全世界的需求差很多，所以疫苗大家都在搶。從去年到今年簽差不多兩千萬劑的疫苗，不過疫苗有個特性是有效期，不能一次進，所以要分批進來」。

蔡英文表示，現在遇到的問題是，六月應該到的貨不足，主要是說供應台灣的大廠AZ疫苗，主要在泰國生產，現在泰國疫情較嚴重，所以他們就優先把疫苗給泰國使用。另一個亞洲大廠就是印度，但印度也很嚴重，所以六月我們的供應比較吃緊。