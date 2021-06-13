大陸男子籃球隊繼易建聯、王哲林、郭艾倫三大主力因傷退出後，戰力大受影響，而據台灣時間6月13日報導，大陸男籃再次做出了大名單陣容調整，最後一批調整離隊的球員分別是孫銘徽、于德豪、高詩岩和王泉澤，這麼一來球隊14人陣容也浮出了。

大陸男籃官方說明：「代表出征亞洲盃資格賽和奧運資格賽的14人正式確定，孫銘徽、于德豪、高詩岩和王泉澤最終因傷病和陣容需要緣故，成為最後一批告別男籃集訓的球員，相信未來在大陸男籃大家庭會看到你們的身影，期待回歸！」

這麼一來大陸男籃在短短不到一週的時間就宣佈7人退出，迅速調整出最後名單，不過失去易建聯、王哲林、郭艾倫等主力的陣容偏年輕化，是否能搶下奧運門票還是未知數，目前正式名單陣容如下。

都是效力CBA的一時之選，有周鵬(廣東)、周琦(新疆)、劉傳興(青島)、沈梓捷(深圳)、任駿飛(廣東)、張鎮麟(遼寧)、祝銘震(廣州)、曾凡博(北京)、趙繼偉(遼寧)、胡明軒(廣東)、陸文博(浙江)、趙岩昊(廣廈)、昊前(浙江)、徐杰(廣東)。

而主力周琦因眼部傷勢不會隨隊出發，而是在治療後再前往菲律賓與球隊會合，這次大陸男籃有別以往帶了14人，以前都是帶12人為主，原因是他們有約三個禮拜時間都在國外征戰，先參加菲律賓的亞洲盃資格賽，接著就要前往加拿大續拚奧運資格賽，在每場比賽開打前確定出場的12人。

周琦目前是球隊最有背景的球員，畢竟他曾代表NBA火箭隊上場比賽，不過最後遭裁掉，但在國際賽場他仍是大陸男籃重要成員，本季他在CBA打了44場，平均上場32.7分鐘能拿下20.7分11.9籃板和2.7助攻2.3火鍋，這次他將身負重任，率領較為年輕的國家隊出征。