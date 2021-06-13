李光洙（左四）與其他7位成員合照。（摘自IG）

韓星李光洙因《Running Man》紅透全亞洲，不過他因腳傷不堪負荷，忍痛退出節目，他擔任固定班底的最後1集也在13日播出，製作單位搞笑把這11年他毀損公物、暴行、公然猥褻、詐欺等罪，根據實際量刑，判他1050年有期徒刑，他必須與成員們一起完成任務才能成功「出獄回到社會」，過程中依舊吵吵鬧鬧，但到了離別手寫信環節，8人還是讀著讀著忍不住淚崩，尤其宋智孝更是到了最後1個任務場所—黑膠唱片行後，完全止不住眼眶中的淚水，頻用手拭淚。

李光洙的手寫信，開頭就先連向家人般的成員們說了3次對不起，還差點哭到無法繼續念下去，他也提到自己11年間，每周都是全力以赴，「每周都沒人缺席，沒有誰不是使盡了渾身的力氣去完成的《RM》，希望大家以後更喜愛、關注這個節目」。而節目昔日製作人李煥鎮昨也發文大讚他的敬業，透露光洙從未拒絕過製作單位，即使腳趾骨折照樣賣力撕名牌，感冒也願意在寒冬中被砸水球，更會主動說要挑戰高難度的遊戲，甚至在全昭旻、楊世燦加入的前1個月前，為了不讓他們感到尷尬，每天找來一起喝酒培養感情。

而這集中，每完成一個遊戲，李光洙就能玩一次雞蛋福不福，選到熟雞蛋就能獲得禮物，每想到這些竟是他事前一一為成員們精心挑選的離別禮物，還先與工作人員串通好，進行隱藏拍照任務，更貼心地讓所有人都免除懲罰，成員們看到他推出一大箱裝著貼上名牌的禮物後，再度感動大哭，最後全員大合照，送走帶給大家11年歡笑的「長頸鹿」光洙，再度逼哭螢幕前所有觀眾。

而粉絲也發現《RM》似乎有「5年魔咒」，好像每隔5年就會有1位成員退出，從宋仲基、Lizzy、Gary到李光洙。官方IG昨也公開了12張「畢業照」，感性寫到「再見了，我們特別的兄弟，永遠的成員李光洙，一起奔跑的這3991天真的很幸福，現在不用跑，用走的也很好」，網友們也忍不住在底下留言淚喊「希望以後可以常以嘉賓的身分回來」，更有眼尖的粉絲發現下集預告中，楊世燦手上抱著1個長頸鹿抱枕，直呼「滿滿的團魂啊」。