旗山區聯合認養愛心粽活動邁入第15屆，旗山區公所考量疫情警戒、無法群聚及防疫措施，活動改以認購粽子送愛心活動，不讓關懷活動因疫情中斷。各地宮廟、慈善團體與民間企業，近來共同認購粽子6000顆，陸續由里、鄰長分送給弱勢家庭。

往年的旗山區聯合認養愛心粽活動可說是地方盛事之一，由慈善團體、善心人士認養，透過區公所媒合發動社區志工200人以上，包粽送愛心。旗山區公所5月初預計端午節包7千粒愛心粽，後來因為疫情進入全國三級警戒，考慮無法群聚等因素，一度令主辦單位傷腦筋。

考慮有許多地方人士希望能藉此活動關懷長者，主辦方於是改以認購粽子送愛心活動，在配合疫情警戒及減少進市場採買頻率等考量，讓弱勢家庭及獨居長者仍可感受社會的溫暖。

旗山區長謝健成代表高市府長官感謝各慈善單位及善心人士的熱心善舉，在疫情期間也讓獨居長輩及弱勢家庭感受溫馨的端午節，同時，區公所也透過發送愛心粽時貼心傳遞防疫須知，提醒長者，外出時必須全程配戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人。

此次愛心粽的食材優先向傳統市場攤商採買，幫助受疫情影響生意的市場攤商，一家攤商說，感謝區公所的支持，近來生意僅剩平日的一到兩成，希望疫情趕快結束。

旗山天后宮、南勝聖母堂、終南山郡陽宮郡陽慈善功德會、八正堂八正慈善功德會、阿蓮薦善堂、慈海慈善會、柏緯鐵工股份有限公司等單位，及善心人士認購粽子6000顆，陸續由當地里長、鄰長分送給弱勢家庭。民眾收到粽子，都很開心，感謝善心人士的付出與愛心。