《愛的奧特萊斯》男主角姜典與女主角項婕如首次合作。（LINE TV提供）

姜典拍戲期間遇到寒流，冷到快笑不出來。（LINE TV提供

「森林精靈」項婕如氣質清新，飾演校園夢幻女神。（LINE TV提供）

LINE TV新形態直式微想劇《愛的奧特萊斯》17日首播，以奇幻感架構青春世代的愛情欲望與拉扯，導演安竹間啟用姜典、黃禮豐、葛盈瑄、謝博安、夏浦洋等新演員，其中目前還就讀北藝大的姜典挑大樑演出男主角，被稱為「寶藏男孩」的他在劇中與有如「森林精靈」的項婕如配對。面對劇中是校花，戲外也是女神的她，姜典透露「很難對她沒有火花」，尤其當彼此「深情款款」看著對方，項婕如那雙大眼更是讓他一秒入戲，並坦言說出「感情戲不需要花太多力氣揣摩，當下我們都是很在狀態」。

面對外表天真無害的姜典，項婕如感性透露在拍攝一場感情戲時，已入戲的她在鏡頭看不到表情下，「還是壓抑不住情緒的波動而忍不住哭了」，她形容當時情緒雖然理性知道在演戲，但因為彼此非常真誠的對話著，她認為只要相信當下「那就是很美好的一刻」。而相對於項婕如入戲的感性，劇中姜典卻坦言對她大感愧疚，他透露當時拍攝時間正值寒流來襲，有場導演希望他給項婕如一個燦爛的笑容，無奈那天體感溫度只3度，「讓我真的僵硬到擠不出完美笑容，但那天婕如的造型比我還要更容易受寒」，對於「自己無法給她一個笑容」深感有愧。

這回項婕如在劇中有著注重細節但內心敏感的個性，她坦言跟自己頗為相似，「我覺得我自己是還蠻多面向的人，所以能理解角色的各種內心小劇場」。不過私下的項婕如有時也會做出與女神形象反差的事，且常讓朋友一臉震驚，「比如我會自己刷油漆補壁癌補土之類的，還會去工廠撿木材餘料做一些居家擺設」。她形容自己蠻享受這樣一步一步建立的過程，有時認為自己根本就是「拾荒系少女」。

首次挑戰劇集演出的新人姜典，先前作品大多是學校畢業製作居多，但也拍過多部青峰的MV，這回首次擔任要角，又是喜劇演出，當時知道有「各路好手」來爭取角色時，自己只抱持著試試看的心態，想不到當導演跟他說：「恭喜你得到這個角色了。」自己彷彿將要踏上一段奇幻旅程。不過他也坦言面對演出喜劇是一大挑戰，「喜感跟我較無關，我是屬於冷面笑匠型」，且劇裡宅男個性也與私下的他有差距，「閒來無事的時候喜歡往外跑，去年就環了兩次島，還很常夢到自己在曠野上」，他形容個性不愛被綑綁，就算是看書也要跑到咖啡廳。

姜典在《愛的奧特萊斯》中，於神秘的「世界最大購愛中心The Love’s Outlet」裡交換了自己優點後，進而得到了女神項婕如的青睞，姜典私下坦言若真要拿出自己某項優點去交換愛情可能是失心瘋，「因為我其實滿愛自己的」。他也透露自己對感情表達較為害羞，大多都是暗戀居多，但這次在劇中勇敢追愛，算是一次「勇敢的為愛進擊」，戲中的他也在起承轉合的劇情結合懸疑刺激與青春浪漫，對於新演員的是一大挑戰。