隋棠與老公Tony結婚後，兩人育有3個小孩，家庭生活相當幸福美滿，隋棠經常在臉書分享生活日常，昨（12日）她分享一段小孩之間互動的監視畫面，畫面裡可以看到姊姊親自教導弟弟，如何從嬰兒床爬出來，兩個小孩「越獄」嬰兒床的畫面曝光，也讓許多網友表示：「從兩個小孩的言行中，可以知道爸媽的教育真的很好。」

隋棠在臉書上透露：「有一天晚上，嚕喜小姐搬了自己的床墊，帶上枕頭和她的兔兔，就去弟弟房間打地舖，從那晚開始，奧里寶包(寶)不知為何就學會自己下床，然後開門出房間了。」讓隋棠相當驚訝，因此調閱房間裡攝影機錄影畫面，才看見女兒親自教弟弟如何從嬰兒床裡爬出來，讓隋棠直呼：「嚕喜小姐非常懂得鼓（慫）勵（恿）能帶來的力量。」

姊姊在旁邊不停鼓勵弟弟：「奧里，不要害怕！」（圖/隋棠臉書）

在三分鐘的影片對話中，可以看到姊姊跑到弟弟的搖籃裡，親自示範如何從嬰兒床裡爬出來，並對著弟弟說：「不要怕不要怕姊姊保護你！」奧里在姊姊的鼓勵之下，順利地從嬰兒床裡面爬出來，姊姊也在旁邊說：「奧里很棒，自己出來的喔！姊姊只有扶你！對不對！」

兩個小孩互動對話的模樣，引起網友直呼：「太可愛了！」（圖/隋棠臉書）

隋棠與老公Tony倆人擁有兒女們生活相當豐富。（圖/隋棠 臉書)

許多網友在底下留言表示：「合作無間，很棒很棒！」、「我看到奧里出來的時候我好激動，好感動！」、「怎麼這麼可愛拉，邊看嘴角都不自覺笑！」、「姐姐以後一定是一位很棒的指導者或老師！」、「太可愛了姊姊好暖弟弟也好棒！」、「溫馨、禮貌、感情好，這一定受身教影響！父母教的好」、「看了好感動，讓我想生第二胎」。