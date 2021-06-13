台中市北區陝西路一間汽車旅館，12日下午發生一名41歲林姓男子下半身赤裸、倒臥房內猝死意外，檢警13日相驗結果出爐，初步排除他殺，快篩也呈現陰性，不過仍將擇期解剖釐清死因。與林男一起入住、摩鐵共處2小時的陳姓女子到案表示，兩人僅是當天認識的網友，只有在房間內喝酒，並沒有發生性關係，但男方喝醉後有脫褲，嚇得她趕緊逃跑。

台中市警方12日下午獲報，一名男子倒臥北區陝西路一間汽車旅館房內，到場發現該名男子陳屍房間內，下半身光溜溜，周圍還散落一堆保險套，因現場並無打鬥痕跡，入住時陪同的女伴凌晨已離開，警方一度初步懷疑男子可能是因「人與人的連結」而樂極生悲。

由於近日新冠疫情嚴峻，全國傳出多起猝逝後確診案，警方不敢輕忽，透過男子留宿時登記的身分證字號，向衛生與民政系統核對林男身分，確認林男並非居家檢疫或確診者匡列的接觸對象。今下午檢警初步相驗，排除他殺，快篩也呈現陰性，

警方查出與林男一起入住的是小他20歲的陳姓女子，上午將林女喚到案。但林女喊冤表示，雙方只是剛認識的網友，相約在摩鐵內喝酒，並未發生任何親密關係，但男方喝醉後曾脫褲想要有進一步行動，她見狀後立刻藉故離開，並不知道之後發生何事。

林男家屬接獲他猝逝消息後相當訝異，由於他獨自1人在台中工作，目前單身，家人對其有無交往對象、相關病史等狀況並不清楚，檢察官認為死因仍有疑義，將擇期解剖釐清。

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