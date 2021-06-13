47歲蘇有朋33年前和吳奇隆、陳志朋組成「小虎隊」出道，雖然之後各自單飛闖蕩演藝圈，但友誼卻不變，不過除了吳奇隆已和劉詩詩結婚外，另外兩人還是黃金單身漢，未料現卻有網友爆料，蘇有朋其實早秘婚10年，另外一半是他的經紀人Amy。

據東網報導，有網友爆料，蘇有朋和Amy因工作認識，朝夕相處下日久生情，但因為不希望Amy受到外界騷擾，所以一直沒公開已婚身分，而這在朋友圈也已是公開秘密，林心如更私下直接稱呼Amy為「嫂子」」。

據悉，Amy可謂是白富美，不僅身家豐厚，是個富家女，還天生有張明星臉，外貌不輸趙薇和林心如。消息曝光後，不少網友都認為蘇有朋已47歲了，不用因為粉絲的不喜歡耽誤婚姻，可以舉行正式婚禮，接受大家的祝福。

其實，蘇有朋出道以來，緋聞可說是非常少，當年拍《還珠格格》時，除了和螢幕CP趙薇傳緋聞外，還爆出林志穎和林心如分手是因為他，林心如和林志穎因合作《校園敢死隊》相識相戀，之後林志穎入伍、林心如赴大陸拍戲，兩人感情逐漸轉淡。

而林心如在拍攝《還珠格格》時和蘇有朋傳出緋聞，更公開表示對蘇有朋有好感，讓林志穎大吃飛醋，主動提分手，多年後，林志穎受訪坦言「林心如哪都好，就是異性緣好到離譜」，似乎也間接證實當年的傳聞。