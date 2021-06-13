好萊塢性感女神安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和第三任前夫「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）離婚官司纏鬥近5年，雙方為了6個子女的監護權僵持不下，上月最新判決出爐，小布獲得共同扶養權，4日歡度46歲生日的她，日前亦被媒體捕捉到與孩子們到洛杉磯高檔中餐館慶祝生日的畫面，上周一還再帶他們到紐約旅行。近日再被《紐約郵報》爆料，11日晚更隻身前往布魯克林探訪第一任前夫強尼李米勒（Jonny Lee Miller），在男方公寓裡待了3小時才離開，而強尼也在2018年和第二任離婚，現在和裘莉同樣都是單身，也讓外界相當好奇2人是否舊情復燃。

她主演的最新動作驚悚鉅片《那些要我死的人》17日在CATCHPLAY＋影音平台上架；片中飾演消防員的安潔莉娜裘莉帶著受傷的小男孩在森林裡試圖逃脫殺手的追殺，不僅揮斧頭、吊鋼絲、從60呎的高處往下跳等動作戲全都親自上陣，更有許多在森林大火中死裡逃生的驚險場面，而安潔莉娜裘莉為保護小男孩奮不顧身的堅毅精神亦令人動容。而近期全球疫情持續升溫，印度疫情尤其嚴峻，向來關心國際社會的安潔莉娜裘莉也罕見發聲，表達她對印度疫情的痛心，她說：「我以沈重的心情想告訴印度的人民，對於所有受苦受難的印度人們，表答無法言喻的悲痛和聲援。」同時也盼望大家能保護自身健康，一起度過難關。