一名男網友怨嘆「中年男人苦悶」，結婚20多年已經5年沒跟老婆「連結」，只好去外面解決，但現在疫情嚴峻，連妹子都不敢找。一名女網友則分享自己經驗，年輕時被老公嫌「死魚」，離婚10年後復合，老公不但會幫她「前奏」，還檢討年輕時只要女方配合太過份，現在才懂得體諒女方身心狀態。這個分享讓眾多網友狂喊「中肯」，並說「累死了誰還有心情跟你連結」。

一名男網友在臉書社團《匿名2公社》發文，表示結婚20多年，生下老二後，與老婆的「連結」一年比一年少，如今以5年沒享受魚水之歡，只能到外面花錢解決。但疫情嚴峻，連去外面找妹子都不敢，只能靠「10兄弟」解決，讓他感慨「中年男人苦悶」。

一名女網友發文回應，表示當年婚姻一開始也幸福美滿，但為了照顧生病爸媽，她白天在工廠上班，晚餐後又去pub當調酒師到凌晨3點，回家後還做家事，可以睡覺的時間已經凌晨4點多了，老公卻說要連結，她雖然配合，但在身心都疲累的狀態下，常常連結到一半我就睡著了，老公還嫌：「跟妳連結你就像死魚一樣」。

之後女網友與丈夫離婚近10年，再度復合雖沒再結婚但關係卻很和諧，關鍵在雙方更注重「溝通」。女網友說，曾問老公：「你覺得花錢解決跟有感情的連結，哪一種比較有成就感？」，對方回答當然是後者，女網友則回，「這事情要兩個人都舒服啊，所以你要讓我有情緒了，我才會給你你想要的成就感啊」。

更說現在兩人要連結，她要求要有「前奏」，更說「你不用前奏就起立了，我要前奏才會有情緒啊，阿不然我沒情緒你連結的會比較高興有成就感嗎？」，老公聽完立刻說「來吧，我幫妳前奏一下」。

而老公也反省年輕的時候，他覺得夫妻兩人連結就是像義務一樣的事情，男的想要了女的就要配合；可是復合後溝通了他才發現，年輕時候的他說「死魚」有多過分；要有成就感，就要先把對方的情緒處理好，這樣他才會得到他想要的感覺。

這段「死魚人妻」10年翻身體悟，讓眾多網友盛讚：「中肯」、「中肯，累死了誰還有心情跟你連結」、「這篇講的好優雅」、「可以開兩性專欄了」、「很棒，連結雖然你準備好就可以連，但沒前奏你就只是獨角戲，自己爽。」、「真的很認同，太多男人都只想起立，而忽略了女生要的情緒了，為妳這篇文拍拍手」、「兩個人有一個人沒融入、不開心，那叫洩慾！兩個都盡興叫做愛。」。