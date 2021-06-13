中澳關係持續僵持，兩方貿易戰已長達一年之久，迄今仍未見緩和，即便大陸對澳洲諸多進口商品課徵高關稅，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）依舊不改其對陸立場；對此，西澳洲長麥高恩（Mark McGowan）痛批澳洲政府對大陸的主張簡直是「瘋了」。

《澳洲人報》報導，澳洲總理莫里森在動身前往G7峰會前，麥高恩於周三（9日）晚上曾與莫里森進行會唔，麥高恩向媒體透露，2人在和大陸的關係上討論了很久，但最終2人仍持不同的觀點。

針對中澳貿易戰開打以來，澳洲長期對大陸的主張，麥高恩表示，「與一個超級大國發生武裝衝突的想法，簡直太瘋狂」；此外，麥高恩更形容，澳洲政府官員近幾個月對大陸許多含潛在衝突點的言論，根本是「脫離地球的」。

麥高恩指出，澳洲容忍美國和歐盟許多其他國家的關稅和貿易爭端，而澳洲出口到大陸的商品是進口的20倍，「作為貿易關係的受益者，為什麼要在貿易上攻擊他們？」；對於澳洲在疫情下的經濟概況，麥高恩表示，這主要歸功於大陸對澳洲出口產品的需求，尤其是鐵礦石。

莫里森向珀斯電台6PR表示，澳洲政府願意向大陸接觸，但大陸所提出的問題是澳洲不打算讓步的；而麥高恩認為，「我們不必與一個超級大國開戰，也無需在貿易關係上損害自己的利益」。