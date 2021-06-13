台灣疫情升溫，第三級警戒延長至28日，不少民眾都停課或在家上班，連帶讓直播平台在線收看人數屢創新高，亞洲心動娛樂（AMM Taiwan）近期推出多檔直播節目，在線收看直播人數提高約過去三成，近日也找來資深電影記者翁瑞怡，每週五在《爆爆電影台》節目中為觀眾推薦好看電影，讓你在家工作不無聊。另外百萬粉絲人氣直播主VIVI也要在《姊姊妹妹宅起來》帶著好友們和你一起在家做運動。

響應宅在家不出門防疫的時刻，很多人想看電影又怕踩雷浪費時間，AMM Taiwan特地邀請《爆米花看電影》的「爆編」翁瑞怡，在AMM APP每週五的晚上九點直播節目《爆爆電影台》，為大家推薦每週宅在家看的電影片單，所推薦的電影都是可以在OTT平台上可以看到的內容，讓大家宅在家也能收看好電影外，還會爆料電影圈不為人知的獨家消息，一定要準時收看，首集推薦《亞森羅蘋》（Lupin） 第二部，暢談第二部值得觀看細節與秘辛。

「爆編」翁瑞怡推薦防疫在家片單。（AMM 亞洲心動娛樂提供）

在家防疫一定也要動起來，AMM Taiwan近期推出《姊姊妹妹宅起來》直播節目，找來擁有百萬粉絲的人氣直播主VIVI許薇安每週一、五晚上七點，和她的好姊妹來賓們，一起宅在家亂聊分享生活外，還要教大家一邊看節目跟著做運動，有時也說說姊妹掏心話，禁忌話題可能脫口而出，千萬不要錯過。

近期因在家防疫讓直播觀看人數屢創新高，為回饋在家支持AMM 亞洲心動娛樂的觀眾，近日推出看《姊姊妹妹宅起來》送防疫加菜金的活動，讓觀眾在家防疫也能吃飽飽睡好好，趕快下載AMM APP收看就能輕鬆拿加菜金唷。

《姊姊妹妹宅起來》主持人VIVI。（AMM 亞洲心動娛樂提供）

另外，AMM 亞洲心動娛樂透露，先前本土疫情還沒升溫時，曾經找了網紅來培訓了做練習生，甚至規劃了三檔的校園單元節目，並花了錢做公車廣告，沒想到疫情爆發，讓這些直播節目的規劃被迫延後，也讓AMM Taiwan執行長金志遙（林大晉）感嘆：「本來是鼓勵讓學生們可以透過這些節目來表現自己，最後選出了幾位優秀的學生來擔當主持，結果這些規劃都被疫情給打敗了，希望等疫情過後可以延續這個舞台，給更多優秀的學生們表現的機會」。