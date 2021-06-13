端午節前夕，擁有百年歷史的大陸粽子名店五芳齋公布招股書顯示，擬在上交所主板上市，公開發行不超過2,518.5萬股，計畫集資人民幣（下同）10.56億元。若順利上市，五芳齋將成為大陸「粽子第一股」。

證券時報報導，浙江省蘭溪市籍商人張錦泉於1921年，在該省嘉興市開設首家「榮記五芳齋」粽子店（五芳齋前身）。經過數十年的努力，五芳齋於2011年在「三個轉型」戰略中提出上市目標，但該公司的上市之路卻一波三折。

2019年4月，浙江證監局公布五芳齋的上市輔導備案文件，同年9月，廣發證券終止對五芳齋的上市輔導，隨後該公司的輔導機構先後變更為中金公司、浙江證券。直到2021年6月，五芳齋才順利公布招股書。

五芳齋招股書顯示，由於粽子生產線產能在銷售旺季已經飽和、供不應求，急需資本投入擴大產能。因此計畫將此次IPO集資所得，用於三期智慧食品工廠建設專案、數位產業智慧園建設專案、研發中心及資訊化升級建設專案等。

在營收主力方面，2018～2020年，五芳齋的粽子產品收入從15.02億元增至16.44億元（占總營收70.77％），電商通路成為直營收入最大的貢獻來源。不過，近三年粽子銷量則從4.11億顆降至3.66億顆，主要透過漲價以維持營收，同時粽子產品的收入占比逐年提升，凸顯產品多元化發展恐陷入瓶頸。