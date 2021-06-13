遊戲市場研究機構伽馬數據發表最新報告指出，受惠於五一連假，5月大陸行動遊戲市場收入年增5.28％至人民幣186.16億元。

在收入榜前十大手遊中前四名排名保持不變，而抖音母公司字節跳動旗下上線不到一個月的手遊「航海王熱血航線」躋身第五名。

TechWeb報導，收入榜前四大手遊分別為「王者榮耀」、「和平精英」、「夢幻西遊」、「三國志戰略版」，除了「航海王熱血航線」以外，另兩款遊戲「明日方舟」、「陰陽師」也攻占榜單前十名，分別為第八名、第十名。

其中，「航海王熱血航線」於4月22日上線時就受到玩家青睞，當日就稱霸大陸iOS免費遊戲榜，同時最高站上iOS暢銷榜前三名，且5月收入表現穩定，因此5月收入排名與4月相比大幅提升25名。

此外，「明日方舟」在兩周年活動開始後，5月有15天穩居iOS暢銷榜前十名，促使收入排名提升35名。而「陰陽師」在「520」活動與推出新的遊戲角色「阿修羅」後，助長遊戲收入上升。