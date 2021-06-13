大陸國家郵政局即時監測數據顯示，截至1日，2021年大陸快遞業務量已突破400億件，日均業務量逾2.66億件，日均服務用戶超過5億人次。郵政局預計，2021年全年快遞業務量將超過950億件。

2021年大陸快遞業務量突破400億件僅歷時5個月，比2017年快遞業務量首次達到400億件提前7個月，也比2020年提前約2個月達成。

中國證券報報導，大陸國家郵政局12日公布5月業務成果顯示，各式業務量及業務收入普遍增長。1～5月，大陸快遞企業業務量年增50.1％至396.5億件，業務收入年增29.7％至人民幣（下同）3,925.8億元。其中，同城業務量年增14.4％，異地業務量則年增57.6％，國際／台港澳業務量年增49.8％。

大陸國家郵政局指出，1～5月，郵政業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）年增24.3％至5,022.4億元，業務總量年增37.3％至5,230.8億元。

銀河證券分析，4月以來，江浙地區推出監管措施遏制快遞企業無序競爭，但一線巨頭仍大打價格戰，快遞業市占率競爭依然激烈。不過，在價格保護政策向大陸各地推廣的預期下，快遞業競爭環境較此前已有所改善，收益水準與近期低點相比有望提高。