日本娛樂史上最大規模的選秀實境節目《PRODUCE 101 JAPAN》第二季（SEASON2）。（取自官網）

號稱日本娛樂史上最大規模的選秀實境節目《PRODUCE 101 JAPAN》第二季（SEASON2），數月來以「讓你的夢想“展翅飛翔” LET ME FLY」為節目宗旨，在日本各地召集了101位練習生，由「國民製作人」投票選出11人，在節目中集結成為世界規模的偶像歌手團體。

歷經嚴格訓練後與激烈競爭，13日發表了最後脫穎而出的11人，第一名為木村柾哉，名字與日娛天王木村拓哉僅差一字，他來自偶像文化近來蓬勃興起的愛知縣，獲得逾380萬票支持。成為C位成員的他表示「很感謝家人在我選擇的路上一直給我支持，讓我在自由的歡迎中成長。」

其他東京、大阪、九州/沖繩出身者各三人，另外中國大陸出身的許豐凡也以249,237票獲第8名。在當天於日本播出的該節目中，這11人組成的團體定名為「INI」（讀：英字母I-N-I），原意為每個成員的「我」（I）成員間鋪展成的網絡（NETWORK），取其頭文字而成，今年内將推出出道單曲，也已簽訂了廣告契約，展開大規模的演藝活動。

■《PRODUCE 101 JAPAN》第二季選出「INI」成員11人（括號內為所得投票數）

第11名（239,150票）：後藤威尊（22歲）大阪府出身

第10名（243,006票）：佐野雄大（20歲）大阪府出身

第9名（249,021票）：池崎理人（19歲）福岡縣出身

第8名（249,237票）：許豐凡（23歲）中國大陸出身

第7名（252,479票）：松田迅（18歲）沖繩縣出身

第6名（259,628票）：西洸人（24歲）鹿兒島縣出身

第5名（264,254票）：尾崎匠海（21歲）大阪府出身

第4名（276,068票）：藤牧京介（21歲）長野縣出身

第3名（281,323票）：田島將吾（22歲）東京都出身

第2名（316,127票）：高塚大夢（22歲）東京都出身

第1名（380,794票）：木村柾哉（23歲）愛知県出身