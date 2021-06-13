獨行俠在本季季後賽和快艇拚戰7場被淘汰，雖然無緣接下來賽事，但他們成績依然會被歌頌，畢竟主將東契奇(Luka Doncic)不斷在成長，至今已成為聯盟當紅炸子雞，連諾威斯基(Dirk Nowitzki)都欽點他為隊史最佳球員，相信未來他如果順利發展，肯定是獨行俠歷史級球星之一。

The Mavs are looking to sign Kyle Lowry to provide more help in the backcourt for Luka Doncic 👀 pic.twitter.com/QVWv9zR1NU — Mavs Nation (@MavsNationCP) June 13, 2021

但獨行俠目前最為詬病的是他們欠缺一名強大的副手，波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)從來到球隊後一度被寄予厚望，但他因傷勢緣故並沒有過去在尼克的身手，本季表現也相當普通，季後賽出戰7場，在場均33.3分鐘的時間僅拿下13.1分5.4籃板，投籃命中率47.2%、外線命中率29.6%。

看來他要成為東契奇身邊的強力第二人有待商榷，而到了夏天外媒也紛紛在猜測獨行俠的補強方針，台灣時間6月13日報導，據美國媒體消息來源指出，獨行俠有意在今年休賽期補進暴龍控衛羅瑞(Kyle Lowry)，這也成為外界探討的一大話題。

羅瑞在今年夏天將成為完全自由球員，據傳熱火和76人也對他有興趣，本季羅瑞代表暴龍出戰46場例行賽，場均能貢獻17.2分5.4籃板7.3助攻和1次抄截，他的投籃命中率43.6%、外線命中率39.6%、罰球命中率87.5%，身手還算穩定。

不過過去多半擔任控球後衛的他能否和東契奇相容是個問題，若獨行俠成功得到羅瑞，勢必要將他放到得分後衛角色，就像暴龍本季把梵維利特(Fred Vanvleet)擺在控球位置，讓羅瑞打後衛去多加得分，畢竟羅瑞風格相對較黏球，也不太可能指望他當東契奇的替補。

而以小哈達威(Tim Hardaway Jr.)本季成長來看，獨行俠真要讓羅瑞替換掉這個位置嗎？在得分和組織上羅瑞是否又會和東契奇有所衝突，這都是獨行俠必須思考的問題，畢竟找來球星的本質就是一加一大於二，若沒有明顯突破那倒不如去升級內線比較實在了。