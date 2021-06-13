好心肝診所疫苗施打傳出爭議，台北市驗光師公會也爆出揪團讓非醫事人員搶打疫苗，引發大眾質疑又是違規接種事件。對此，台北市副市長黃珊珊表示經查違規就會開罰，但衛生局坦言，難以在短時間內一一查證。

有投訴者指控台北市驗光所提供施打疫苗名冊內，總共超過600名眼鏡行工作人員，無須任何證明下就可施打新冠疫苗。衛生局回應驗光師確實是醫事人員，符合第一類資格可打，但名單是由公會提供。而驗光師公會則強調，所有驗光師都必須出示執照才能施打疫苗。

台北市副市長黃珊珊今在記者會指出，相關名冊是各公會彙整給衛生局，交由聯合醫院一一比對施打疫苗，如果名冊內有非醫事人員的違規狀況，市府會進行查核，可能要具體舉出是哪幾位請公會做說明，如果違規的話當然會依法開罰。

根據《中央社》報導，衛生局官員指出，如果名冊上有看起來離譜的資料，會退回去要求公會重新造冊，但如果公會沒有好好造冊，衛生局現階段真的沒有人力一筆一筆去審核這幾千、幾萬筆的資料，是否符合資格。