國內疫苗短缺，蔡英文總統日前指出，供應台灣AZ疫苗的藥廠主要在泰國生產的，因泰國疫情比較嚴重，優先把疫苗給泰國使用，但遭到泰國政府打臉，總統府與外交部也都出面澄清，指蔡總統並未表示泰國阻擋疫苗。資深媒體人羅友志直言，以前只是某些名嘴和政治人物造謠，現在竟連總統都信口開河。

羅友志13日晚間在臉書上表示，以前，名嘴造謠大陸榨菜吃不起、沒豬肉只能吃老鼠肉；再來進化成政治人物，說馬來西亞沒辦法處理染疫死亡遺體，到處亂燒、亂處理…反正也是臉皮厚就算了。

羅友志直言，現在連總統都可以信口開河，直接爆料泰國疫苗出不去，因為要自己先用，「這次是官方正式反駁官方，丟臉嗎？還是，你們已經習慣了？」

網友們也留言回應，「他們説話，從來不是説給普羅大眾聽的，是説給他們的信徒聽的！聽的五體投地，深信不疑啊」、「原廠只有英國有泰國不是原廠的，不會駛船嫌溪彎」、「我只示範一次世界各國都在打臉台灣執政黨，什麼叫鼻青臉腫還在騙」。

此外，針對泰方否認蔡總統說法一事，總統府發言人張惇涵晚間表示，若還原6月11日當天的訪問，蔡總統未曾說過泰國政府阻擋疫苗出口的話。至於AZ泰國廠所生產的首批180萬劑疫苗，將先投入泰國人民接種的訊息，國內外媒體也多所報導；外交部也澄清，蔡總統從未表示泰國「阻擋」(block)疫苗出口。