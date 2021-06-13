第二屆《超級星光大道》出身的歌手葉瑋庭，與加拿大籍老公Russell結婚2年，今年1月宣布懷孕喜訊，即將臨盆的她近日在個人臉書分享：「鷹寶寶已經33週了，都有乖乖的在長大，這個行動式小餐桌，真的很不錯！」

葉瑋庭在臉書上與粉絲分享懷孕心得：「慢慢要開始倒數了，身體的不適感也愈來愈多，真的是ㄧ言難盡！我們期待女兒的到來，以前我和老公很愛玩ㄧ些互相追逐打架的遊戲，但是現在都不能玩真的很討厭。」老公還會開玩笑說：「妳最近是不是變胖了？」葉瑋庭並幽默的回應：「不然呢？」並希望每一個孕婦在懷孕期間，都要過得開心。

葉瑋庭日前在臉書表示：「沒有很大，只有更大！後期女兒又更加速在長大，最開心的是醫生說我體重控制的很好！要繼續保持下去，感謝主！肚子裡的鷹寶寶都有乖乖的在長大。」她坦言，很喜歡每次去產檢的時候，我們緊緊牽著對方的手，儘管身體愈來愈沈重，老公還是願意承受我所有的重量。

許多網友在底下留言表示：「期待我們小葉的寶寶！」、「很棒唷！漂亮孕媽咪」、「辛苦了！忍耐！」、「瑋庭 加油，所有的痛跟不舒服，將會在妳看到孩子的一剎那，都變成開心與甜蜜」、「我現在快36週，壓迫感很重，骨盆恥骨超痛 、腰酸背痛，我們快到終點了，一起加油！」