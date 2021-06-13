正在英國康沃爾舉行的G7峰會上，與中國已有長達數個月緊張關係的澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）表示，隨時準備好和中國「坐下來談」。

據《彭博》報導，莫里森在七國集團（G7）領導人峰會的記者會上提到，澳洲正希望重啟與北京的對話，「我們當然希望對話能夠重新開始並繼續進行」，他強調，澳洲「隨時準備坐下來並就我們之間的夥伴關係如何發揮作用展開討論」。

《多維新聞》指出，在G7峰會之前，莫里森曾表示自己要「尋求他國領導人的支持」，以應對中國的「經濟脅迫」。並且還在G7峰會上與美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相強生（Boris Johnson）討論了包括亞太地區局勢在內的共同關心的問題。

此外，莫里森6月10日表態稱，澳洲政府已就中國對澳洲產葡萄酒徵收200%關稅一事「向世界貿易組織（WTO）尋求幫助」。

大陸外交部發言人汪文斌對此回應表示，中國對各國輸華產品採取相應的措施，旨在保護中國國內產業和消費者權益，始終嚴格遵守中國法律法規和WTO規則，「完全合理合法」。

報導說，目前中國對澳大利亞的留學、旅遊發出警示，並暫停進口澳洲牛肉，對大麥加徵80%關稅，糖、紅酒、木材、煤炭、龍蝦、銅礦和銅精礦等進行不同的關稅懲罰措施。

澳媒《澳洲人報》稱，西澳洲州州長麥高文（Mark McGowan）再次抨擊澳洲聯邦政府處理與中國緊張關係的方式，指責一些官員的言論「太瘋狂」和「脫離現實」，並警告莫里森在提到中國時不加小心，澳洲可能變成「大輸家」。