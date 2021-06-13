新北市昨(12)日晚間發生一起康復之家護理師疑似擔心給家人帶來病毒，在沈重的防疫壓力下輕生的不幸事件，中華民國護理師護士公會全國聯合會透過聲明稿表示，各國捐贈的疫苗陸續抵達台灣，但是具有高風險的第一類醫護同仁家屬卻沒有被保護到，呼籲中央流行疫情指揮中心應儘早為醫事人員的同住家人接種，讓醫護人員可以無後顧之憂。

護理師護士公會表示，對昨晚護理師輕生的不幸事件深感痛心與不捨，疫情期間，護理人員不僅要對抗病毒，還要安撫病人與家屬的情緒，更要擔心把病毒帶給家人，許多醫護同仁因此在工作結束後不敢回家與家人團聚，獨自居住在宿舍或防疫旅館，但是仍有許多醫護同仁的家庭極需他們照顧，不得不冒著傳染風險返家同住，造成身心極大的煎熬。

舉例來說，今年3月部立桃園醫院護理同仁染疫，連帶7位家人確診，甚至1人死亡，即是最令人悲痛的例子。

公會指出，目前各國捐贈的疫苗陸續抵達台灣，各行各業都在努力爭取施打，但是具有高風險的第一類醫護同仁家屬卻沒有被保護，強烈建請中央流行疫情指揮中心能體恤醫護人員的困境，協助儘早為醫事人員之同住家人施打疫苗，讓醫護人員能無後顧之憂，全心投入防疫工作。

公會表示，本土疫情爆發的同時，種種的壓力重重的壓在前線防疫護理同仁身上，已然不堪負荷，造成情緒潰堤，各機構一定要提供最充分的資源及防護措施，並善盡心理層面的關懷，保護同仁的身心健康，也請社會大眾確實做好防疫工作，善待醫護同仁，切勿作無理的要求。另外呼籲醫護同仁更要珍惜自己，相互支持，一起踏過荊棘，度過難關。

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