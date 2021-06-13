國內今（13）日新增26例新冠死亡病例，死亡率已達到3.38%再創新高，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰透露，要看到死亡人數下降，還需要兩、三周的時間。一名自稱醫院員工的內行網友，歸納出台灣確診死亡率太高的5大原因，甚至透露，早在一年前就已有跡象。

根據中央流行疫情指揮中心公布，國內13日新增174例本土病例，26例死亡，累計確診個案1萬2921例，其中已有437例死亡。蘇一峰稍早在臉書表示，最近確診個案數慢慢下降是好事，不過由於死亡人數是反應之前累積下來的重症患者量，要等重症患者總數減少，還需要兩、三周的時間。

一名自稱是醫院員工的內行人，在蘇一峰貼文下留言，歸納出下列5點，是台灣確診死亡率太高主要原因：

一、感染人數過於集中雙北，醫療系統過於滿載，所以造成很多人在到院前就死亡。

二、活性藥物還不夠，目前進口的疫苗單株抗體（monoclonal Ab）主要是用來防止病毒與人體細胞結合。

三、缺乏普遍積極的調查，導致有些人確診前就已死在家中。

四、忽視輕症及隱形缺氧的威脅，有些病例在一年前就已住院，但因在臨床進展中粗心大意，導致成為現在的高死亡風險族群。

五、60歲老人佔3成，而且很多年紀大、共病多的，家屬早就簽署不急救醫囑，而這部分病人就算沒有COVID-19，他們也可能在社區死亡。

不過也有網友認為，整個防疫過程中，還是有滿多人不以為意、不願意遵守警戒規範，造成染疫破口，也並非完全是政府的問題。