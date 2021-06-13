國內新冠肺炎疫情嚴峻，民眾不出門帶動了宅經濟，許多商品也隨之熱賣，有網友就在PTT上發文提問，好奇大家在疫情期間有買了最廢、最後悔的東西是什麼，引起網友們熱烈討論，紅極一時的防疫小物也遭點名，現在想想太後悔購入了。

原PO在PTT貼文表示，配合防疫關在家裏這麼久，分享買過超不好用或超級廢而感覺後悔買的東西，舉例自己就是買太多的蛋糕烤模，根本是白花太多錢又落得櫃子擺不下的慘況，自覺是冤大頭。

很多網友因遠距上班或是不敢出門，花了不少冤枉錢，紛紛回覆「雨衣，根本不用出門上班」、「買了一堆衣服但WFH」、「線上課程，整理的不是很通順」、「花了將近1000買防護外套」、「疫情前一週買了手錶，根本戴不出去」、「手遊課金啊，最無益的消費」。

口罩支架能防止悶熱，但配戴沒貼緊恐不夠安全。（資料照／陳淑娥台中傳真）

而部分防疫物品也被嫌棄是地雷，像是口罩支架跟口罩套，雖然價錢不貴，但購入後的悔恨程度也不低，讓不少人直呼「口罩支架真的超爛」、「口罩支架很廢」、「口罩布套 熱到戴不住」、「口罩套 20元小廢物」、「自動酒精噴霧...霧超小」、「紫外線燈 不確定是否有效」。