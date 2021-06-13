本土疫情仍續延燒，總統蔡英文日前強調，「從中央到地方會不斷調整出最適合的戰鬥隊形」，此一說法，引起國民黨文傳會副主委黃子哲猜測，是否要撤換衛福部長陳時中？《美麗島電子報董事長》吳子嘉則表示，前副總統陳建仁可能接任蘇貞昌的閣揆之位。對此，資深媒體人陳揮文提出3點分析直言，蔡確實很可能會重用陳建仁。

陳揮文13日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，他表示，蔡英文喊出要調整戰鬥隊形，但他個人認為，最應該被換掉的是蔡英文總統，因為問題就是在她身上。陳揮文認為，蔡政府最近一直找陳建仁出面幫疫苗背書，而號稱「台獨金孫」，新潮流大阿哥、民進黨儲君的賴清德副總統呢？他怎麼不見了？是不是有一種跡象？

陳揮文接著表示，近日有一說法稱，前嘉義市長涂醒哲可能接陳時中的位子，他倒覺得，涂醒哲連嘉義市長都沒辦法連任，SARS就是他搞垮的，怎麼還會想到他？

美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖/范佐意 攝影）

對於吳子嘉聲稱，蘇貞昌的閣揆之位，可能由陳建仁前副總統接任，陳揮文說，他覺得是有可能的，並提出幾點分析。第一，蔡英文為維持英系路線，2024是有可能交棒給陳建仁的，讓陳建仁去選總統，因為他可以擺平所有的派系，包括新潮流在內。第二，如果是桃園市長鄭文燦或賴清德出來選2024，非新系的派系就會怕得要死，蔡英文總統會這麼重用陳建仁不是沒有原因的，這麼多卸任副總統，哪個像他(陳)獲得重用？從來沒有過。

前副總統陳建仁。（本報資料照片）

第三，陳揮文也呼籲大家仔細思考，當初蔡英文總統是如何從行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、謝長廷、前副總統呂秀蓮當中脫穎而出，靠的就是沒有明顯派系，各派系大老也都能接受，加上利益分配又都能讓大家雨露均霑，這模式並不是沒有先例。