中國大陸的火星探測器「天問1號」已登陸火星，「祝融號」火星車也開始運作，中國國家航天局也發布更多新的圖片，著實令人興奮。不過，1張祝融號回頭拍攝天問1號的照片卻引起美國科學家的注意，他擔心火星鬆軟的土壤可能吞沒天問1號。

「有趣的工程」(Interesting Engineering)報導，引起討論的是祝融號拍攝到天問1號的底部，有個明顯的深坑，那是天問1號降落時，強大的火箭引擎噴氣所造成的。照片生動地展示了天問1號降落瞬間的魄力，一位天文學家喬納森·奧卡拉漢 (Jonathan O'Callaghan)就相當喜歡，他發推文說「這照片真酷！」

天問1號所傳回的火星景色。(圖/CNSA)

然而中佛羅里達大學(University of Central Florida)的行星科學家菲爾·梅茲格 (Phil Metzger) 則說「這可能不是一件好事。」

梅茲格進一步解釋：「這一個坑頗深，而且坑的邊緣也相當陡峭，要是土壤的凝聚力不足，它可能塌陷。你想，這樣鬆軟的土質上，有1個3噸重的登陸器，要是出現土質塌陷，很可能造成腳架歪斜。」

天問1號與祝融號漫游車。(圖/CNSA)

這位科學家接著解釋，「火箭推力造成這個深坑，那些被吹飛的火星土壤顯然有一大部分打擊到登陸器的底部，我不知道登陸器設計之初有沒有考慮到這個問題，那些火星土石可能會破壞儀器。」

梅茲格進一步指出，他只是善意的提醒，登陸點土質是個值得研究的課題，並表示中佛羅里達大學與航太製造商初創公司「馬斯騰太空系統」(Masten Space Systems) 正在努力解決登陸火箭造成的坑洞的物理問題。這項工作對於了解如何安全降落在火星甚至月球上至關重要。