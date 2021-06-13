本土疫情肆虐，全台目前累計4百多名死亡確診案例，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）屬於法定傳染疾病，染疫遺體層層防護後必須直送火葬場，家屬非但無法在旁送行，喪禮也不能照一般情況辦理，這一點讓許多人都感到不勝唏噓。對此，禮儀師郭憲鴻就透露，日前有一名父親染疫身亡，火化當日傾盆大雨，死者兒子全身淋濕也堅持跪在火葬場外，從頭到尾他表情悲傷、靜默不語，直到父親遺體送入火化後，才淚水潰堤、情緒崩潰，哭喊著「爸爸快跑」，畫面惹人鼻酸。

根據《東森新聞》報導，嚴峻疫情下，禮儀師郭憲鴻站在「離別」面前格外有感觸。由於確診者遺體按規定得直送火葬場，家屬無法送行，因此日前一名父親染疫身亡後，他便擔任起禮儀師角色，直接將死者遺體送往火化，不過途中一幕景象卻令其此生難忘。

郭憲鴻提到，當日下著大雨，當靈車轉彎駛入火葬場時，他突然看到一個人跪在柏油路上淋雨，一問之下得知，該人是死者兒子，濕透的模樣明顯跪地許久。

生離死別的場景，叫郭憲鴻感到相當不捨，不過禮儀師規定下車不能靠跟家屬太近，必須保持安全距離，加上他也不知道從何安慰起，於是只好穿著防護衣，叮嚀死者兒子照顧好身體，別淋雨感冒，隨後就將遺體送入火葬場。

當死者準備推入火化時，郭憲鴻等禮儀師特地大聲告知人在遠方的兒子，雖然當下死者兒子離火化爐有一段距離，看不清楚其表情，可郭憲鴻表示「在磅礡大雨的環境下，你還是可以聽到（兒子）嘶吼的聲音，正在哭喊著，叫他的父親快跑。」

目睹如此令人難過的畫面，郭憲鴻坦言自己當時一邊送行，一邊流著淚，雖然死者兒子從頭到尾話很少，只是靜靜跪坐在地，但落寞神情難掩悲傷情緒。

對此郭憲鴻相信，死者兒子會堅持跪在雨中，送父親最後一程，或多或少是想彌補「不能好好送終」的遺憾，疫情下，生命無常帶給死者家屬的悲痛，著實讓人難以平復。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922