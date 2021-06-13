台灣本土疫情還未停歇，不過藝人賈永婕發揮自身影響力，不僅每天親自送100個便當給前線醫護人員，近日更得知醫院缺「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），就號召各界朋友，短短3天已募9234萬、共342台，且陸續增加中，而好友小S也響應好友號召，卻被網友拿來和姊姊大S比較，讓她也忍不住親自回應了。

賈永婕短短時間募得300多台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），並一一送到醫院，獲得外界高度讚賞，她也感謝神隊友支持，並公開神隊友名單，不僅有不少企業響應，演藝圈好友于美人、黑人、范范、小S等人也都暖心力挺。

大S遭酸，小S出面替姊姊說話。(圖／翻攝自小S臉書)

事後小S也在臉書表示：「能盡一份力是我們的榮幸！謝謝永婕邀請我加入這麼有意義的活動，妳真的很棒！醫護人員加油，患者加油！」引來不少網友留言感謝她的善舉。

不過卻有網友留言很酸「希望大S如果不做，也不要扯後腿！謝謝小S」，這也釣出小S回覆「其實我姊做很多善事，她是好人！」親自替姊姊說話，而其他人除了感謝小S為台灣付出，也希望不要扯到大S，「你怎麼知道人家沒捐？說不定人家不公佈」。

大S日前在IG限時動態脫口寫下：「我的微博被封鎖了，IG也被停更了！我只想說：我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，之後又澄清：「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用。但狠話是保留的」，對此，經紀人代為解釋她是在憂心疫苗問題，但並未解釋「蔡」是何人，引起外界熱議。