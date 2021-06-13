一名女網友上網控訴，朋友寄給丈夫一箱芒果，她私自拿3顆給姊姊，竟遭丈夫指責偷芒果，讓她相當感慨，為了3顆芒果斤斤計較的男人，竟然是自己的丈夫。不過網友看完人妻的控訴，分成兩派，一派認為「這樣的另一半還不放生幹嘛」，一派則認為，「就算是家人，也需要互相尊重」。

一名女網友在臉書社團《匿名2公社》發文表示，丈夫的朋友從產地寄一箱芒果來，她私自拿3顆芒果給姊姊，丈夫竟說她偷芒果，要在原PO工作場所大聲咆哮罵她偷芒果。原PO則反問丈夫「店裡的菸酒你私自拿，也沒告訴我，這樣也算偷，不是嘛？家裡的資源，也都是我在付的，這樣也算偷，不是嘛？」。

原PO說丈夫還要趕她出去，問題是房子是她婚後獨自購買，丈夫只是坐享其成，戶籍也不在這裡，讓她不禁感嘆：「這就是我的老公呀，為了三顆芒果在那邊計較，我是買不起嗎？」。

有網友認為：「房子你買的，家裡負擔你付的，為了區區三顆芒果要趕你出去，這樣的另一半還不放生留著幹嘛」、「那你還不硬起來離婚，我也真他媽服了你」、「男人小氣愛計較一輩子撿角」、「還六顆給他 掉漆男 祝他吃芒果 長芒果」。

不過也有人認為：「尊重這兩個字，有些人天生就不認得...神討厭不知會一聲，自己的東西就不見了，不是買不起，而是尊重很難嗎？」、「他朋友寄給他，他大概已經心裡有底要怎麼分配了吧～還是問一下比較妥」、「雖然不知道你們是如何一起生活的！不過他朋友寄來的東西妳要拿好歹也要講一下」、「拿東西還是問一下，有可能要送人的，有可能別人寄放在他那裡的」。

更有網友分析：「難得有屬於他自己的東西，看來是找藉口跟妳吵架～」，獲得其他網友讚賞「一針見血」。