中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日面對記者詢問，確診數何時可以降下來時，沒有正面回答，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則替陳時中回答，「就要降到每日新增200例以下」。對於13日本土病例果然降到174例，沈政男又在臉書表示，「我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」並透露他早就說過台灣不會有事。

沈政男在臉書指出，從6月12日的發病趨勢圖可以看到四波發病高峰，每隔一星期，病例數就越來越少，每日確診數就要降到200例以下了。對於13日國內新增174例本土病例，果然降到200以下，沈政男馬上又發文證實自己的論調說「我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」

本土病例發病趨勢。（圖/摘自沈政男臉書）

沈政男並列出下列幾點都是他最先點明的：

●「3+11」是破口。

●華航群聚與萬華群聚、宜蘭遊藝場群聚是同一群聚感染。

●蘆洲「獅子王」跟萬華茶室群聚有關。

●只有一條傳播鏈。

●4月5日那例其實是五月感染。

●疫情不會指數型爆發。

●第二波感染正在降溫。

●雙北應做好疫調與隔離

●雙北不會再有下一波高峰。

●新增案例將降到200例以下。

對於近日確診數趨緩，陳時中也說，案例確實漸漸減少中，沈政男強調，他從一年多前疫情剛開始時就說「台灣不會有事」，因為他知道，台灣人非常重視身體與健康，一定會小心防疫，避免自己與家人受到傷害。他說他讀了二十幾年醫學，學了幾年研究與實驗，也寫了十幾年時事評論，就是為了在這樣的關鍵時刻給大家一點幫助。