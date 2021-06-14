總統蔡英文在13日深夜在臉書表示，指揮中心先前採購的500台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。有網友在蔡英文的臉書不滿表示，「真是巧，藝人沒捐都沒有，藝人捐了突然就到貨了」，媒體人指出，蔡英文大概做夢也想不到竟栽在賈永婕手上。

藝人賈永婕13日凌晨在臉書發文：「救命神器HFNC就要來了！請再等我一下」，原來她透過友人輾轉接到醫護界人士告知，現在全台醫院都在搶「救命神器」的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），HFNC每台全配定價27萬，她的老公王兆杰第一時間就跳出來捐15台（共405萬），她更一一打電話給企業界友人，結果沒有一個人拒絕她，于美人、小S、范瑋琪也捐，「到目前為止我總共募集到了252台（共6804萬），還在持續增加中」！

ICU醫師陳志金表示，一早起來，看到藝人賈永婕募捐252台「救命神器」送到前線支援的消息，讓他眼淚不停的流下來，實在是太感動了，也非常感謝賈永婕一直在為疫情努力付出。

總統蔡英文13日深夜在臉書指出，指揮中心先前採購的500台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。

不過，網友在蔡英文的臉書留言表示，正常人都不好意思再說嘴了，超前部署一年終於到貨了，真是巧，藝人沒捐都沒有，藝人捐了突然就到貨了。民間採購都很快，政府採購都超慢，效率真差！買了一年多，终於到貨了，太感動了！不是超前部屬嗎??怎比不上民間團體阿？

也有網友在其臉書《文翔政論》指出，蔡英文大概做夢也想不到的是竟栽在賈永婕手上！

（取自臉書留言）