【回憶殺】電視劇《還珠格格》是不少人從小到大的回憶，作品不但捧紅了4位主演，亮眼的配角也深植人心，其中壞人代表「容嬤嬤」李明啟今年已經86歲，她常被傳和演員王雨是母子，細查才知道是誤傳，兩人過去只是在戲劇中扮演母子，而李雨還有個有名的妻子，正是《延禧攻略》中心機滿分的「純妃」王媛可。

現年37歲的王雨2005年出道第一部作品就是和斯琴高娃、李明啟、吳倩蓮等人合作的《海上傳奇》，他在劇中飾演李明啟的兒子，又是斯琴高娃的養子，更和吳倩蓮有一段情，引來外界注意，2011年他演出《誓言今生》，戲中和王媛可飾演母子，其實戲外王媛可其實還小王雨1歲，兩人因戲相戀擦出火花，隔年公開認戀結婚。

王雨跟「純妃」王媛可結婚多年。（圖／翻攝自王媛可微博）

據知，拍攝《誓言今生》時，王媛可正好遇到家中長輩過世，王雨常藉此噓寒問暖安慰女方，才有了感情基礎進而交往，婚後一年王媛可宣布懷孕，還是一對雙胞胎兒子，3年前王媛可因《延禧攻略》走紅，一家人才引發討論，王媛可上陸綜《天天向上》難得談到家庭，透露兩個兒子取名主因相當逗趣，叫「王一模」、「王一樣」，只因兩人一模模一樣樣，笑翻全場，主持人王一博更自薦要當兩個孩子的哥哥。

王雨和王媛可育有一對雙胞胎兒子。（圖／翻攝自王媛可微博）

至於「容嬤嬤」李明啟的真實親生兒子為王雋，雖並非藝人，卻是知名律師，還是大陸政法大學的兼職教授和研究員，兩年前李明啟的孫女在社群網站分享在家中豪宅跟奶奶的互動，兩人在寬廣豪奢的客廳玩自拍，李明啟笑容燦爛，精神奕奕，家中牆上還掛有李明啟一臉慈祥的照片，可見全家人都相當以她為榮，網友則笑說：「原來容嬤嬤當年扎的都是壞人」、「您老人家重出江湖吧，扎她們」、「祝奶奶身體健康，演技真的好好，容嬤嬤簡直是我童年陰影了」、「這才是演員，表演家！生活中這麼和藹可親這麼好的一個人，卻能把壞人演繹的淋漓盡致！希望奶奶身體安康」。