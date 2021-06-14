台灣梅雨季終於到來，台灣人體會到「久旱逢甘霖」的喜悅。限水當下讓人意識到水這個平凡資源有多珍貴，但隨雨水落下，台灣政府或人民的危機感是否也快速沖刷流失？從「抗旱老手」加州的身上，我們應該學到：預防，是最重要的事。

《衛報》（The Guardian）報導，加州好不容易脫離乾旱2年，今年將再次迎來史上最嚴重的乾旱之一。2011到2019年，加州承受長達7年的乾旱，直到前幾年經歷雨水較豐沛的年份，官方才宣布乾旱解除。

但目前，加州1,500個水庫水平比一年中應該處於的水位還低50％，州長紐森（Gavin Newsom）已宣布該州58個郡中41個郡進入乾旱緊急狀態。

雖然乾旱在加州很常見，因為加州是地中海型氣候，本來潮濕和乾燥年分就會交替出現，但氣候變遷正把這種自然循環變成災難。加州各地氣溫越來越熱，例如2020年，洛杉磯郡一地曾偵測到史上最高氣溫攝氏49.4度，高溫導致水庫的水加速蒸散，也導致加州3成供水都依賴的內華達山脈積雪加速融化。

從加州的例子，可以看到嚴重乾旱的影響擴及生活各層面。鮭魚、淡水漁業都需要水庫的水，農夫需要水灌溉作物；2014到2016年，乾旱使50萬英畝農田荒廢、2萬人因此失業。

在加州，缺水還會影響供電。假使加州最重要的水庫奧羅維爾湖（Lake Oroville）水位達史上新低、低於195公尺——很有可能於今年8月底發生——加州政府將被迫史上第二次關閉一個主要發電廠，使電網供電吃緊並造成停電。

除此之外，缺水更會加劇野火問題，嚴重會造成人命傷亡。2018年，85人死於野火；2020年，16人因此喪命。

抗旱老手加州如何應對？「把節水變成生活方式」是最重要收穫

加州已經積累數十年的抗旱經驗，面對可能成為史上最嚴重的乾旱，它是否有備而來？好消息是，經過上一次長達數年的慘痛經驗，刻在心中的創傷使許多加州人已經把「節水」內化成生活方式；壞消息是，地下水管理、廢水回收等政策創新速度仍慢，趕不上氣候惡化的腳步。

非營利組織Cal Matters報導，前幾年雨水豐沛，但加州都市地區的人並未回歸舊有奢侈的用水習慣，這源自乾旱時期加州政府和人民共同培養出的用水態度。

2015年，當時乾旱達到危機臨界點，時任加州州長頒布該州史上第一個限水令，要求各大城市減少25%的都市用水量。當時狀況可說是相當緊張，住戶會用手機app通報鄰居過度掃灑草坪，城市派駐「水警」監督執法。

但這也讓人民確實學會節水，民眾則響應政策後，主動減少淋浴時間、盡量少澆或不澆草坪等，使2015年的都市民生用水大幅減少24％。2016年，加州政府更進一步頒布一項行政命令草案「讓節水成為一種生活方式」（Making Water Conservation a Way of Life），建議民眾可找出並修補管線的漏水處、減少戶外灌溉用水、以及節約家戶用水。

之後，人均用水量雖然還是稍微回升，但依舊比2013年少用16％的水。一些「加州做法」有如「報復式」節水，例如高爾夫球場挖出非賽區的草坪，改種耐旱植物，並用回收水澆灌植物。

從根基打造具耐旱韌性的城市

一些原本被認為所費不貲的節水策略，也為加州採用，要從根基打造耐旱的城市。例如，舊金山於2015年通過一項推動新建物施行廢水回收的法案，要求平面面積超過702坪的大型新建物必須建立灰水、雨水等廢水回收系統。

所謂的「灰水」，指的是從浴缸、洗衣機和水槽所蒐集到的水，其實是城市中最豐沛的在地水資源，卻完全被視為污水，實際上雖然不能作為飲用水，但能用來沖馬桶、灌溉等非飲用水用途。非營利網站眼底城事報導，在地廢水回收系統將使家戶省水最高達25%，商用大樓更可高達75%，累積起來相當可觀。

舊金山政府也以身作則，掌管水利、供水的舊金山公共設施委員會的新大樓，當時率先採用一套廢水回收系統，每天回收5千加侖廢水，大樓中的馬桶用水100%來自回收廢水，大樓外的植栽則成為天然的濾水系統，每年能過濾、儲存超過25萬加侖的雨水，使其比相同規模的建物省下了60%的水。

加州也未雨綢繆，投資儲水設施和政策，水越存越多，儲水量破紀錄，因此即便這次即將面臨嚴重乾旱，原本就缺水的南加州竟然預計不會限水。

加州水資源大多位於北部，但稠密的人口位於南部，因此需要「北水南調」。替南加州1,900萬人供水的大都會水區（Metropolitan Water District）表示，自1990年以來，他們將其總存儲容量擴增13倍，包括鑽石谷湖和內陸支線管道，這些基礎設施可以將多餘的水快速儲存在當地水庫中。

大都會水區與加州各地水務機構合作，以進行地下水補注和交換，也與科羅拉多河沿岸的合作夥伴攜手，制定了一項稱為「故意創造盈餘」的米德湖儲水計劃。

這些積極的儲水措施讓加州一些地方能夠安然度過乾旱，大都會水區執行長屋帕德耶（Deven Upadhyay）說：「我們今年達到歷史上最高的儲存水平」，足以滿足洛杉磯地區1,200萬家戶需求。

改變趕不上氣候變遷？

不過，加州並非所有抗旱手段都完美無瑕，例如，加州雖然於2014年通過《地下水管理法》，要求社區監測並保護地下水流域，但還需要多年才會全面實施，目前加州含水層已經被過度抽取、土地下沉。

除此之外，許多加州農民因為有利可圖，加大使用「新」水種植高毛利、高用水量的杏仁樹。當經濟和用水相撞，政府如何取捨，成為需要思考的焦點。

對台灣來說，最需要注意的或許是「記取教訓」；台灣擁有世界平均2.5倍的豐富降雨量，旱季一過，人們可能馬上就忘記缺水的痛苦。

一本1952年小說《伊甸之東》（East of Eden）裡頭生動描繪過往加州人的類似情緒：「從來沒有例外，在乾燥年，人們忘了豐饒的年；在潮濕的年，人們失去對乾燥年的記憶。總是這樣。」而加州的經驗告訴我們：再怎麼預防，也不嫌多。