《財訊》報導指出，6月，松果購物完成和創業家兄弟的股份轉換，百分之百併入創業家兄弟，沒想到，高層人事也跟著大風吹。原松果購物董事長郭家齊卸任，同時辭去創業家兄弟董事法人代表；原創業家兄弟總經理廖家欣請辭，創業家兄弟的內部稽核主管、行銷長也出現異動。

原本共同創業的郭家兄弟，弟弟郭家齊另立門戶，雖然切入的市場不同、且郭家齊與廖家欣夫妻近10%的創業家兄弟持股不變，轉為純投資，但仍引發市場熱議，創業家兄弟董事長郭書齊想要在第四季找回營運動能，現在是否增添變數？

大者恆大 集中資源省成本

《財訊》分析，去年底，創業家兄弟宣布百分之百併購旗下子公司松果購物，讓松果購物下興櫃；2021年4月28日，松果購物最後一天在興櫃市場交易，收盤價僅剩28.7元，這和過去盤中曾衝到68.3元的成績差距甚大，這當然也和松果購物的營運狀況不佳有關。

《財訊》報導指出，松果購物做的是B2B2C平台，也就是賣家提供商品到電商平台，平台再提供附加服務給買方；2019年10月才登錄興櫃，也曾喊出力拚上櫃的目標，但僅1年多的光景就離開資本市場。

不過，郭書齊表示，現在消費者對於電商平台不同營運模式，已經沒有區分那麼清楚了，整個市場從過去提供服務、轉變成以消費者為核心，如果創業家集團還是要分散資源，在松果購物、生活市集（母公司創業家兄弟主要開設的B2C電商平台）等不同平台配置不同的開發團隊，已經沒有效益，因此未來要整合多個平台累積的消費者，目的是集中資源、節省成本。

資深電商業者也說，其實B2B2C的營收來源是抽賣家大約8~10%的手續費，毛利率並不高，近年大型電商平台並未把重心放在這樣的營運模式上，像是富邦媒有眾所皆知的momo，但也有聲量較小的摩天商城；網家有PChome，但也有曾經掛牌卻也下櫃的商店街。創業家兄弟如果還是要分散資源把兩個平台都推上資本市場，現在的電商市場已經時不我與。

創業家兄弟做出整併的第一步，但接下來要面對的，其實也是創業家兄弟的更大難題─電商平台大者恆大的趨勢確立。