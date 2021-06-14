蘇格蘭隊長 羅伯森 Andy Robertson 第一次為國家在歐國盃決賽圈上陣（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-D組】[捷克@蘇格蘭(中立場地)][06/14(一)21:00][編號562]

蘇格蘭自1998年世足賽以來首次打進大賽的決賽圈，這支球隊平均年齡27.4歲，十分年青。有效力利物浦的 羅伯森 Andy Robertson，以及兵工廠的 基蘭·蒂爾尼 Kieran Tierney 的好球員在陣。兩位左腳球員在邊路位置策動進攻都十分出色，不管是底線傳中球或切進中路射門都非常之有威脅。另外值得留意是效力曼聯的 麥克托米納 Scott McTominay，本賽季他在中場防守位置上表現出色，預期也可以在歐國盃繼續延續好表現。

另外捷克方面效力西漢姆聯的 索塞克 Tomáš Souček 是球隊的關鍵人物，這位防守中場本賽季狀態穩定表現可靠，可以將在英超比賽的經驗帶進球隊。前鋒線有效力 勒沃庫森的 施克 Patrik Schick，身體素質以及射門技術都非常優秀，本賽季德甲打進了9個進球，在捷克的前線上十分之有威脅。

蘇格蘭剛剛重回歐國盃決賽圈心理上需要時間適能，捷克重建球隊也是剛剛起步，雙方在實力上差距也不大，在分組賽首場應該表現得較為謹慎，預計進球數會在2球以下，和局機會較大。

波蘭坐擁法比安斯基 Łukasz Fabiański 和 什琴斯尼 Wojciech Szczęsny 兩位一級守門員（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[斯洛伐克@波蘭 (中立場地)][06/15(二)00:00][編號563]

當下波蘭國家隊的代表人物必定會是 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski，這一位頂級前鋒於本賽季再次協助拜仁慕尼黑取得聯賽冠軍，更以41球的成績打破了德甲個人單季進球紀錄。他是本屆歐國盃金靴獎的大熱門之一，本場分組賽的序幕戰面對著斯洛伐克是一個絕佳的機會爭取進球。波蘭另一優勢是在陣中有 法比安斯基 Łukasz Fabiański 以及 什琴斯尼 Wojciech Szczęsny 兩位成熟穩定的守門員，不過無論哪一位門將上陣都好，都會擔當球隊的重要角色。

斯洛伐克隊長 哈姆西克 Marek Hamšík，是陣中較有名氣的球員，不過在這次大賽中比賽難有太大的發揮機會，因為同組球隊實力都不錯，不易應付。守衛 什克里尼亞爾 Milan Škriniar 本場比賽將須要專注嘗試作出對 萊萬多夫斯基 嚴密看管，這一名中後衛於本賽季協助國際米蘭取得意甲冠軍，狀態不錯。

目前斯洛伐克陣中的球員在本賽季當中並沒有太突出的表現，特別是前線方面，他們的進球能力實在是未知之數。預計波蘭可在2球的差距或以上擊敗斯洛伐克。

費蘭·托雷斯 Ferran Torres 於曼城的表現優異（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[瑞典@西班牙][06/15(二)03:00][編號564]

西班牙以往都會從巴塞隆拿和皇家馬德里的球員為國家隊的主要骨幹，一眾球員會比較容易作出配合，但這一屆歐國盃並沒有把這習性延續。教練 路易斯·恩里克 Luis Enrique 挑選了來自各國不同聯賽及球隊的球員，他們在自己的球會執行不同的足球戰術以及訓練，回到國家隊之後必須要有足夠的時間才可以明白主帥需要各球員所執行的事項。不過西班牙仍然是一支強隊，陣中有不少球星，以他們為奪標熱門球隊就會比較冒險。

西班牙能否取得佳績，當中 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 以及 莫拉塔 Álvaro Morata 有沒有作出進球貢獻可以說是關鍵，兩位球員本賽季表現出色，如果可以延續至本屆歐國盃的話將可協助西班牙走得更遠。

當瑞典球迷知道 伊布拉希莫維奇 Zlatan Ibrahimović 確認沒辦法復出國家隊將會缺席本屆歐國盃的時侯相信球迷都感到十分失望，在「戰神」的缺陣之下，球隊將會依重目前效力於皇家社會的 伊沙克 Alexander Isak 這位前途無限的新星。雖然年僅21歲，本賽季他上陣34場比賽當中攻進了17球，表現十分出色。相信西班牙只要不太輕敵先將後防線顧好的話預計可在2球或以上的距離擊敗瑞典。