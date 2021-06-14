日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗開打，長照機構住民、照顧者及75歲以上長者都在優先施打對象中。但AZ疫苗在歐洲屢傳血栓副作用，讓許多有心血管疾病、服用抗凝血藥物的長者對接種AZ疫苗有疑慮。醫師表示，有心血管疾病的族群更需要疫苗保護，如果有機會打疫苗，「放心打、趕快打」。

「黃教授，我有在吃抗凝血藥，可以打AZ疫苗嗎？」心臟血管權威、台大醫院雲林分院院長暨台大醫學院內科教授黃瑞仁近來常接到病友詢問可以打AZ疫苗嗎？「我第一句話都跟他們講，放心去打，能打趕快打。」高雄宇平診所院長、心臟內科醫師劉中平也曾一天遇到8個心臟病患詢問能不能打新冠肺炎疫苗，他的回答都是：「當然可以。」

●心血管疾病、吃抗凝血劑及抗血小板藥物、高血壓 打AZ都沒問題

這一波本土新冠肺炎疫情高齡病患死亡率高，指揮中心因而將75歲以上長者納入優先施打對象。但之前AZ疫苗在歐洲開打傳出多起血栓事件，令國內不少心血管疾病患者忐忑，打了AZ疫苗會不會發生血栓？

(圖/康健雜誌提供)

「患有心血管疾病、正在服用凝血劑，或有高血壓毛病，跟AZ疫苗可能發生血栓都沒有關係，這些也都不是打AZ疫苗的禁忌症，可以安心施打，」台灣疫苗推動協會理事長、長庚兒童醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成指出，曾經發生血栓合併血小板低下症候群的人應該避免接種AZ疫苗，「但發生血栓合併血小板低下症候群跟心血管疾病是兩回事，不要把這兩個情況混在一起，」像國內首例施打AZ疫苗後發生嚴重血栓的案例是一名30多歲男子，本身沒有心血管疾病。

他說，依據世界衛生組織（WHO）分析歐洲藥品管理局（EMA）、英國藥品暨醫療產品監管署（MHRA）以及其他國家的最新數據，疫苗與血栓相關性似乎合理但尚未確認，發生率約百萬分之四，但接種疫苗利大於弊，仍建議民眾繼續施打。

另歐盟藥管局雖將血栓列為極罕見副作用，但也仍然強調疫苗對於新冠病毒感染的預防效益遠大於可能帶來的風險，也建議接種。另研究也顯示，新冠病毒造成罕見腦靜脈血栓CVST的機率比施打新冠疫苗高，意即感染新冠病毒造成的嚴重危害更值得擔心。

●心血管疾病患者是高危險群 能打疫苗趕快打

黃瑞仁表示，在一般疫苗接種建議裡，本來就對心血管疾病族群，尤其心肌梗塞、心房顫動的病人，強烈建議接種流感疫苗跟肺炎鏈球菌疫苗，以避免得到流感及感染肺炎鏈球菌時引起嚴重肺炎。而資料顯示年長且有心血管疾病或糖尿病、高血壓等慢性病患，感染新冠肺炎死亡率高，當然更需要接種新冠疫苗加強保護。

「有吃抗血栓藥物的病人也不必擔心打疫苗的風險，」黃瑞仁說，醫學上抗血栓藥物分兩種，一種是抗血小板藥物，常見的有伯基（成分為阿斯匹靈）、保栓通、百無凝、抑凝安等；另一種就是抗凝血劑，傳統的抗凝血劑有可邁丁（又名華法林），新一代抗凝血劑台灣市面上有4種：普栓達、拜瑞妥、艾必克凝及里先安，「無論服用抗血小板藥物還是抗凝血劑，注射AZ疫苗或其他新冠疫苗都沒有問題。」

醫師指出，吃抗血栓藥物不影響打包括AZ疫苗在內的所有廠牌新冠疫苗。圖片來源 / Shutterstock）

●預防被無症狀感染者傳染 年紀愈大愈該施打新冠疫苗

黃瑞仁說，台灣現在新冠肺炎疫情的危機在於社區中存在無症狀感染者，不像得到流行性感冒會有全身倦怠無力、肌肉痠痛、發燒等明顯症狀，新冠肺炎的無症狀感染者讓染疫者本身及周遭的人都無法察覺病毒就在身邊，因此不只有心血管疾病的人，包括糖尿病、高血壓、高膽固醇血症、肥胖、長期有在服藥控制三高（高血壓、高血糖、高血脂肪）的族群也都應該接種新冠疫苗，「年紀愈大愈應該施打，有機會打疫苗就趕快打，」他再三強調「打任何廠牌的疫苗都沒有問題。」

黃瑞仁指出，AZ疫苗是肌肉注射，打疫苗時萬一針頭打到肌肉的血管，可能造成服用抗血栓藥物病患血管局部出血，「我們台灣護理師訓練有素，不必擔心這種情況，」他告訴病患「注意看我們的護理師打疫苗時，針打進肉裡第一個動作都是先回抽，回抽沒有血表示沒打到血管，這時才會真的把疫苗注射進入體內。」所以民眾即使在吃抗血小板藥物或抗凝血劑，都可以放心打新冠疫苗。

高雄宇平診所院長、心臟內科醫師劉中平也在臉書發文大聲疾呼心臟疾病患者趕快打新冠疫苗，因為心血管疾病患者一旦感染新冠肺炎病毒，病情嚴重性和死亡率都比一般人高出許多，因此心臟病病患被認為是需要特別保護的族群。歐洲心臟學會直接建議所有的心臟病患接受新冠肺炎的疫苗注射，美國心臟學會建議讓心臟疾病患者優先注射新冠肺炎疫苗，哈佛大學對病患詢問心臟疾病是否可以注射疫苗的答案只有一個字：YES。

心血管疾病患者感染新冠肺炎，病情嚴重性和死亡率都比一般人高出許多。圖片來源 / Shutterstock）

他也提到，高血壓和糖尿病患者罹患新冠肺炎時演變為重症的機會是一般人的2倍以上，血壓和血糖控制愈不好的病人，染病後狀況越糟糕，也應該施打疫苗。

●新冠疫苗可能成為常規注射疫苗 應平常心看待

黃玉成指出，很多高齡者每年打流感疫苗，基本上如果過去打疫苗沒有發生特別狀況，應可放心打新冠疫苗。國外專家研判，新冠肺炎可能流感化，意味新冠疫苗日後可能像流感疫苗一樣成為國人每年都接種的常規疫苗，建議大眾以平常心看待新冠疫苗施打。