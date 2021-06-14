只要提到端午節相信大多數人都會想到粽子，這個讓人又愛又恨的美食，尤其對於腸胃不好的人來說，粽子就是裹著美好糖衣的毒藥，吃的時候很開心、消化的時候很痛苦。大樹藥局陳俊凱藥師表示，粽子因為大多是使用糯米製作，而糯米的支鏈澱粉比例非常高，因此黏性高同時也難以消化，對於腸胃不好的人來說容易產生消化不良、脹氣，一般人若吃多也容易有同樣的問題，想吃粽子又怕不好消化，其實可以選擇搭配酵素食用。

首先要先了解酵素是什麼，市面上有各式各樣的酵素，每個都宣稱有神奇效果，但酵素到底是什麼東西呢？陳俊凱藥師解釋，酵素又稱為酶，它其實是一種蛋白質，可以分解特定的物質，例如澱粉分解酵素（澱粉酶），主要是幫助分解澱粉，因此有助於糯米的消化。而市面上常見如鳳梨酵素、木瓜酵素等，屬於蛋白質分解酵素（蛋白酶），酒粕酵素則屬於澱粉分解酵素，麴菌酵素則屬於脂肪分解酵素（脂肪酶）。

想吃粽子又怕不好消化，可以選擇搭配酵素，藥師建議選擇時要看清楚成份。(圖/健談提供)

因此酵素的挑選使用，應先注意要消化的對象是誰。粽子內主要是糯米的支鏈澱粉難以消化，因此在酵素的選擇上，應以澱粉消化酵素為主，而在選購時應特別注意活性單位，具有活性的酵素才能幫助分解，可以查看酵素是否有標明活性單位，活性單位較高者效果較優。

此外購買酵素時也應特別注意，陳俊凱藥師提醒民眾，有些不肖廠商可能會為了讓酵素吃起來「有感」，因此會添加一些瀉藥成分，讓使用者食用之後，可以快速大量的排泄，讓消費者誤以為酵素可有效的快速幫助消化，例如番瀉葉、番瀉葉萃取物等都是常見的瀉藥成分，在購買時需特別注意，食用時也可以注意是否有容易腹瀉，若有疑慮可以向藥局的藥師諮詢。

而坊間常提到酵素有許多神奇的效果，陳俊凱藥師對此表示，大多是過度誇大效果。酵素最主要的工作在於幫助分解，進而使腸胃消化順暢，因此可能可以使部分腸胃道狀況較為改善，但不表示可以改善體質或者有其他效果，透過宣稱效果並用引導的方式，讓民眾誤以為真有其效果。其實回歸本質，酵素就是幫助分解，並沒有那麼神奇的「療效」，切勿因其誇大廣告而購買。