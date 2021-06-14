近期疫情嚴峻，全國升級為三級警戒，民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予依傳染病防治法第70條第1項規定，裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。然而，仍能看到吸菸者在戶外吸菸區吸菸，這種行為除了可能面臨罰鍰外，吸菸者也會讓自己處於染疫風險中，吐出的二手菸霧容易讓路過民眾擔心是否有染疫的疑慮，萬一吸菸者不幸確診，也會增加路過民眾的染疫風險。

●吸菸增加新冠肺炎重症風險 5嚴重後果一次看

世界衛生組織(WHO)指出，吸菸會增加感染新冠病毒的風險，且如受到病毒感染，更容易引發重症或死亡：

一、吸菸者可能會透過手指與菸品、嘴唇間的頻繁觸碰而增加病毒接觸傳染的可能性，病毒也會透過吸菸者吐出的的二手菸霧傳染給旁人。

二、吸菸會破壞肺部細胞，長期吸菸會使肺功能下降或罹患慢性呼吸系統疾病，如果再被病毒感染，容易發展為重症。

三、吸菸會破壞免疫系統，降低身體抵抗病毒的能力。

四、吸菸者更容易罹患心血管疾病、糖尿病等慢性病，而慢性病者是新冠肺炎重症或死亡的高危險族群。

五、吸菸者因感染新冠肺炎(COVID-19)而罹患重症及死亡的風險要比非吸菸者高出40-50%。

●戒菸遠離COVID-19 戒菸專線來幫忙

戒菸的路上難免會遭遇到困難，總是因為各種理由放棄戒菸，但在這疫情嚴峻的時刻，為了保護自己及全家人的健康，減少染疫和重症風險，沒有理由不戒菸，國民健康署強調，疫情期間，不用到醫療院所，可利用免付費戒菸專線0800-636363 (Line ID：tsh0800636363)，有專業諮詢人員會提供您便利、隱密的戒菸諮詢，並與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫，協助您克服生理戒斷症狀，挺過戒菸過程中的不適，放下菸，現在正是時候。