腹痛是日常相當常見的症狀之一，不少大大小小的問題都會出現腹痛的情況，不過若是出現「難以形容」的腹痛應提高警覺，因為這很有可能是「腸中風」，若未及時妥善治療出現敗血性休克，死亡率高達９成。

●什麼是腸中風？和腦中風有何不同？

大灣健全診所家醫科醫師王威傑表示，腸中風是一種血流無法順利達到腸道所出現的急性疾病，概念和民眾較常聽到的腦中風一樣，血流無法達到腦部容易出現腦中風，無法達到腸道即出現腸中風。

什麼是腸中風？(圖/今健康提供)

王威傑醫師表示，腸中風主要常見因心臟心房顫動、心律不整、出現血栓，或腸道動脈硬化造成血管阻塞，使血流無法達到腸道，腸道無法吸收氧氣所致。而像是休克、感染使血壓降低等所引起的血流不順、血液缺乏等，也可能導致腸中風，不過此情況並非阻塞完全沒有血流，而是因為到達腸道的血流量大幅減少。另外，正如腦中風一般，血管破裂也是其中一項腸中風的風險因子，不過機率較低。

腸中風風險族群有哪些？(圖/今健康提供)

●腸中風風險族群有哪些？醫：慢性病族群要留意！

從上述可見，腸中風的高風險族群多與腦中風的高風險族群相似，包括了動脈硬化、心臟衰竭、糖尿病、三高、凝血疾病、抽菸等，這些都有較高的機率引起血栓、血管阻塞的情況。而像是避孕藥、古柯鹼、安非他命等部分藥物也可能引起腸中風。另外，因疾病重症、正在加護病房治療的族群，容易因感染、休克的情況造成經過腸道的血流量降低，也在風險名單當中。

腸中風最明顯的症狀就是腹痛，但此症狀很多問題都會引起，例如吃壞肚子、盲腸炎等。不過即便難以察覺，還是可以從細節中觀察。

王威傑醫師表示，腸中風的腹痛大多「難以形容」，以盲腸炎為例，一般而言多為右下腹或肚臍周圍位置局部壓痛，但腸中風的患者往往只感覺得到疼痛，但指不出特定位置、找不到疼痛點，且往往是一大片的，按壓時不會疼痛。

隨著病況逐漸加劇，腸道因血流不足、缺血等原因無法正常阻隔腸道中的細菌，細菌便可能向外擴散，細菌本身就會產氣，因此患者也容易出現脹氣的情況，且在吃東西時會更嚴重，止痛藥效果不彰，情況嚴重時，出現腸道壞死，形成腹膜發炎、破損，患者就容易出現發燒、血便等症狀。

●腸中風嚴重死亡率達９成，腹痛形容不出盡早就醫！

王威傑醫師表示，日前在診間曾遇過一名糖尿病患者，血糖控制不佳，且出現喘、腹痛的症狀，沒有發燒，初步診斷原認為是症狀相似的酮酸中毒，但後來發現患者無法形容自己的腹痛及疼痛位置，緊急轉往至醫院急診，果然發現腸中風，所幸及時發現，該案例經治療無大礙。

形容不出的腹痛小心腸中風！(圖/今健康提供)

醫師指出，腸中風之所以麻煩的地方在於，危險性高，卻容易和其他疾病、問題混淆，檢查不易，最能準確辨別的就是電腦斷層，但會出現腸中風的高風險族群，很多不適合做電腦斷層。因此提醒民眾平時出現腹痛時，多留意腹痛的情況，並且觀察疼痛持續的時間，若3~4小時都沒有間斷，且發現腹脹情況越來越嚴重，自身又為高風險族群就應盡早就醫檢查。

腸中風以12小時內診斷並治療為佳，若為血管阻塞可透過支架、血栓溶解等方式治療，若進展到腹膜炎則需開刀治療，此時死亡率已達７成，若是到了破損、敗血性休克，死亡率高達９成，不可大意。